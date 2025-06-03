Названа причина смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи

Пассажирка умерла в самолете Екатеринбург — Сочи из-за легочной тромбоэмболии
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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, пассажирский самолет
Анна умерла в самолете на глазах у мужа и детей (архивное фото) Фото:
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Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Причиной смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи стали не проблемы с сердцем, как предполагали ранее, а тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил муж Анны С. Вячеслав, который получил заключение судмедэкспертов.

«Сказали, что случилась легочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолет взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — сказал Вячеслав.

Анна С. скончалась 27 мая, когда летела с мужем и детьми в отпуск. Вскоре после взлета, когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Экипаж и пассажиры час делали ей непрямой массаж сердца, пытаясь спасти. КВС запросил экстренную посадку, но к моменту приземления пассажирка была мертва. Изначально предполагали, что причиной стали проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.

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Причиной смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи стали не проблемы с сердцем, как предполагали ранее, а тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил муж Анны С. Вячеслав, который получил заключение судмедэкспертов. «Сказали, что случилась легочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолет взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — сказал Вячеслав. Анна С. скончалась 27 мая, когда летела с мужем и детьми в отпуск. Вскоре после взлета, когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Экипаж и пассажиры час делали ей непрямой массаж сердца, пытаясь спасти. КВС запросил экстренную посадку, но к моменту приземления пассажирка была мертва. Изначально предполагали, что причиной стали проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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