Названа причина смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи

Пассажирка умерла в самолете Екатеринбург — Сочи из-за легочной тромбоэмболии

03 июня 2025 в 15:37 Размер текста - 17 +

Анна умерла в самолете на глазах у мужа и детей (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Причиной смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи стали не проблемы с сердцем, как предполагали ранее, а тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил муж Анны С. Вячеслав, который получил заключение судмедэкспертов. «Сказали, что случилась легочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолет взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — сказал Вячеслав. Анна С. скончалась 27 мая, когда летела с мужем и детьми в отпуск. Вскоре после взлета, когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Экипаж и пассажиры час делали ей непрямой массаж сердца, пытаясь спасти. КВС запросил экстренную посадку, но к моменту приземления пассажирка была мертва. Изначально предполагали, что причиной стали проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи стали не проблемы с сердцем, как предполагали ранее, а тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил муж Анны С. Вячеслав, который получил заключение судмедэкспертов. «Сказали, что случилась легочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолет взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — сказал Вячеслав. Анна С. скончалась 27 мая, когда летела с мужем и детьми в отпуск. Вскоре после взлета, когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Экипаж и пассажиры час делали ей непрямой массаж сердца, пытаясь спасти. КВС запросил экстренную посадку, но к моменту приземления пассажирка была мертва. Изначально предполагали, что причиной стали проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.