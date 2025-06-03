Названа причина смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи

Причиной смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи стали не проблемы с сердцем, как предполагали ранее, а тромбоэмболия легочной артерии. Об этом URA.RU сообщил муж Анны С. Вячеслав, который получил заключение судмедэкспертов.
«Сказали, что случилась легочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолет взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — сказал Вячеслав.
Анна С. скончалась 27 мая, когда летела с мужем и детьми в отпуск. Вскоре после взлета, когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Экипаж и пассажиры час делали ей непрямой массаж сердца, пытаясь спасти. КВС запросил экстренную посадку, но к моменту приземления пассажирка была мертва. Изначально предполагали, что причиной стали проблемы с сердцем, которые возникли у Анны после перенесенного коронавируса.
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