Реформы и раскрытые дела: чем запомнился свердловский генерал, возглавивший полицию Башкирии

Генерал Воронежский запомнился раскрытием громких дел в Свердловской области

04 июня 2025 в 19:34 Размер текста - 17 +

Александр Воронежский работал в областном главке с 2022-го Фото: предоставлено Валерием Горелых Возглавивший МВД Башкирии бывший замначальника свердловского ГУ МВД генерал-майор Александр Воронежский проработал в должности три года, имел хорошую репутацию в главке и запомнился раскрытием громких преступлений. Подробнее о карьере статусного офицера, — в сбойке URA.RU. Воронежский родился в 1975 году в Алма-Атинской области Казахской СССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище имени Дзержинского, служил в погранвойсках Казахстана. В МВД пришел в 2001 году, начав службу в уголовном розыске. В 2019-м получил пост замначальника в курганской полиции, а через три года пришел в свердловское ГУ МВД. Воронежского называют требовательным руководителем. В 2022-м URA.RU рассказывало, как он на селекторном совещании отчитывал главу полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова (генерал). Причиной якобы стал отказ Абдулкадырова исполнять поручение Воронежского. «Воронежский на громкой связи сказал буквально следующее: „Я к вам обратился, а вы мне дырку от бублика дали. Я же с вас не ‚Порш Кайен‘ попросил“», — передавал источник URA.RU. После этого Воронежский якобы пообещал еженедельно требовать отчеты не с Абдулкадырова, а с его подчиненных — начальников районных тагильских отделов МВД. Воронежский (слева) на представлении нового шефа УМВД Виктора Позняка (фото от 3 февраля) Фото: Валерий Горелых В 2023-м Воронежскому присвоили звание генерал-майора. Один из коллег отозвался о Воронежском так: «Он не психовал, спокойно относился к подчиненным. Мог выслушать каждого». Второй офицер привел другую характеристику на генерала: «Сухой, максимально закрытый. Ничем не запомнился». А вот какую личную точку зрения об экс-заместителе свердловского ГУ МВД высказал официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых, срочную службу в ВС РФ проходившего в погранвойсках: «Генерала Воронежского, ранее служившего в погранвойсках, в свердловском гарнизоне запомнят, на мой взгляд, как справедливо строгого руководителя по отношению к тем, кто мог допустить серьезные просчеты в работе при решении задач по защите интересов потерпевших от рук преступников граждан. Первостепенным для него всегда было и есть неотвратимость наказания за совершенный криминал и возмещение пострадавшим материального ущерба. На чужое горе он никогда сквозь пальцы не смотрел, и того же требовал от вверенного личного состава. С его приходом в свердловский главк МВД много что изменилось в лучшую сторону. И это многое, уверен, продолжит функционировать и после его убытия в МВД Башкортостана». По его словам, Воронежский внедрил еженедельный полицейский час. «В рамках которого лично занимался повышением профмастерства оперативных служб, четко понимая, что прежде чем стружку снимать, необходимо научить коллектив и передать имеющийся опыт молодым. Под его непосредственным контролем и без единого ЧП в нашем регионе проведены сотни разнообразных мероприятий с большим количеством участников. Это безусловно и фестиваль университетского спорта в августе 2022-го, где присутствовали свыше трех тысяч представителей из 36 стран. Это конечно и ежегодный „Иннопром“, выборы президента и многие другие», — продолжил Горелых. Генерал Воронежский на приемке новых мотоциклов мотобату ГАИ Фото: Валерий Горелых Резонансных преступлений, раскрытых под началом генерала также не счесть. «Взять того же маньяка-убийцу из Каменск-Уральского, на счету которого пять жестоких расправ с насилием и убийством женщин. Сейчас преступник опасности уже не представляет, на долгих 17 лет его отправили за решетку. Генерал Воронежский большой вклад внес и в борьбу с коррупционными проявлениями. Благодаря, в том числе его управленческой роли на слуху нашумевшие аресты экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и врио председателя правительства Забайкальского края, бывшего замминистра строительства области Игоря Дубровина. Нельзя не вспомнить и про создание в главке абсолютно нового подразделения по борьбе с киберпреступностью. Мега актуальная тема сегодня. Оргштатная реформа и внедрение современных технологий в раскрытия мошеннических схем также проводились с непосредственным участием генерала Воронежского. Такой успех в карьере не случаен, Александр Валерьевич на протяжении всего времени службы в свердловском гарнизоне поддерживал конструктивные отношения с коллегами из всех силовых структур региона. Его наставник и учитель, начальник главка Александр Мешков, не случайно пожелал, чтобы и в Башкортостане ему также сопутствовала удача в непростом, но почетном деле по поддержанию правопорядка и стабильности», — отметил полковник Горелых. Место Воронежского занял полковник Рашид Даулетов, который до этого был его замом. Даулетов будет курировать все оперативные подразделения главка и гарнизона в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возглавивший МВД Башкирии бывший замначальника свердловского ГУ МВД генерал-майор Александр Воронежский проработал в должности три года, имел хорошую репутацию в главке и запомнился раскрытием громких преступлений. Подробнее о карьере статусного офицера, — в сбойке URA.RU. Воронежский родился в 1975 году в Алма-Атинской области Казахской СССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище имени Дзержинского, служил в погранвойсках Казахстана. В МВД пришел в 2001 году, начав службу в уголовном розыске. В 2019-м получил пост замначальника в курганской полиции, а через три года пришел в свердловское ГУ МВД. Воронежского называют требовательным руководителем. В 2022-м URA.RU рассказывало, как он на селекторном совещании отчитывал главу полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова (генерал). Причиной якобы стал отказ Абдулкадырова исполнять поручение Воронежского. «Воронежский на громкой связи сказал буквально следующее: „Я к вам обратился, а вы мне дырку от бублика дали. Я же с вас не ‚Порш Кайен‘ попросил“», — передавал источник URA.RU. После этого Воронежский якобы пообещал еженедельно требовать отчеты не с Абдулкадырова, а с его подчиненных — начальников районных тагильских отделов МВД. В 2023-м Воронежскому присвоили звание генерал-майора. Один из коллег отозвался о Воронежском так: «Он не психовал, спокойно относился к подчиненным. Мог выслушать каждого». Второй офицер привел другую характеристику на генерала: «Сухой, максимально закрытый. Ничем не запомнился». А вот какую личную точку зрения об экс-заместителе свердловского ГУ МВД высказал официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых, срочную службу в ВС РФ проходившего в погранвойсках: «Генерала Воронежского, ранее служившего в погранвойсках, в свердловском гарнизоне запомнят, на мой взгляд, как справедливо строгого руководителя по отношению к тем, кто мог допустить серьезные просчеты в работе при решении задач по защите интересов потерпевших от рук преступников граждан. Первостепенным для него всегда было и есть неотвратимость наказания за совершенный криминал и возмещение пострадавшим материального ущерба. На чужое горе он никогда сквозь пальцы не смотрел, и того же требовал от вверенного личного состава. С его приходом в свердловский главк МВД много что изменилось в лучшую сторону. И это многое, уверен, продолжит функционировать и после его убытия в МВД Башкортостана». По его словам, Воронежский внедрил еженедельный полицейский час. «В рамках которого лично занимался повышением профмастерства оперативных служб, четко понимая, что прежде чем стружку снимать, необходимо научить коллектив и передать имеющийся опыт молодым. Под его непосредственным контролем и без единого ЧП в нашем регионе проведены сотни разнообразных мероприятий с большим количеством участников. Это безусловно и фестиваль университетского спорта в августе 2022-го, где присутствовали свыше трех тысяч представителей из 36 стран. Это конечно и ежегодный „Иннопром“, выборы президента и многие другие», — продолжил Горелых. Резонансных преступлений, раскрытых под началом генерала также не счесть. «Взять того же маньяка-убийцу из Каменск-Уральского, на счету которого пять жестоких расправ с насилием и убийством женщин. Сейчас преступник опасности уже не представляет, на долгих 17 лет его отправили за решетку. Генерал Воронежский большой вклад внес и в борьбу с коррупционными проявлениями. Благодаря, в том числе его управленческой роли на слуху нашумевшие аресты экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и врио председателя правительства Забайкальского края, бывшего замминистра строительства области Игоря Дубровина. Нельзя не вспомнить и про создание в главке абсолютно нового подразделения по борьбе с киберпреступностью. Мега актуальная тема сегодня. Оргштатная реформа и внедрение современных технологий в раскрытия мошеннических схем также проводились с непосредственным участием генерала Воронежского. Такой успех в карьере не случаен, Александр Валерьевич на протяжении всего времени службы в свердловском гарнизоне поддерживал конструктивные отношения с коллегами из всех силовых структур региона. Его наставник и учитель, начальник главка Александр Мешков, не случайно пожелал, чтобы и в Башкортостане ему также сопутствовала удача в непростом, но почетном деле по поддержанию правопорядка и стабильности», — отметил полковник Горелых. Место Воронежского занял полковник Рашид Даулетов, который до этого был его замом. Даулетов будет курировать все оперативные подразделения главка и гарнизона в целом.