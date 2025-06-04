Уход за огурцами в июне: полив, подкормка и защита от болезней

Огурцы — влаголюбивые овощи, летом их поливают несколько раз в неделю в зависимости от погоды, типа почвы и стадии роста. В жару и на песчаных почвах полив должен быть чаще. Кроме того, для получения богатого урожая важно вовремя подкармливать растения и защищать их от болезней. О том, как ухаживать за огурцами в июне — в материале URA.RU.
Когда поливать огурцы в июне
Оптимальная температура воды для полива огурцов — +18-22 градусов, лучше использовать мягкую, теплую и отстоянную воду с температурой 1=20-25 градусов. Важно избегать холодной (ниже +15) или горячей воды (выше +30), чтобы не вызвать стресс у растений. Лучшее время для полива — утро, чтобы вода успела впитаться до жары. Вечерний полив возможен, если ночью не ожидается понижения температуры ниже +16 градусов. В теплицах время полива не столь критично, достаточно поливать один раз в день.
Сохранить влагу в почве поможет мульчирование огуречных грядок. Этот процесс также защищает землю от перепадов температуры, уменьшает испарение и количество поливов. Рыхление почвы после мульчирования не требуется, так как мульча предотвращает образование корки и рост сорняков.
Как и чем подкармливать огурцы в июне
Июнь — период цветения и формирования завязей, поэтому в этот период огурцы особенно нуждаются в питательных веществах для активного роста и плодоношения. Подкармливать огурцы рекомендуется раз в 10-15 дней, начиная с появления 2-3 листочков и до плодоношения.
Какие элементы нужны огурцам
Чтобы получить большое количество вкусных огурцов, нужны три основных элемента:
- азот – для активизации роста, развития растений;
- фосфор – для стимуляции развития корневой системы, наращивания листьев и ускорения процесса формирования плодов;
- калий – для стимулирования фотосинтеза, повышения иммунитета растений к различным заболеваниям, для увеличения периода сохранности плодов.
Дополнительно при выращивании огурцов не обойтись без меди, бора, кальция, железа и других элементов.
Первая подкормка огурцов
Первую подкормку огурцов рекомендуется проводить спустя две недели после высадки рассады в открытый грунт либо в теплицу. В случае, если огурцы были посеяны непосредственно семенами в почву, удобрение вносится на этапе появления не менее пяти настоящих листьев у молодых растений.
На начальной стадии развития культуры огурцам необходимы азотсодержащие удобрения, которые способствуют активному росту листовой массы и формированию крепких стеблей. Для этих целей оптимально использовать перепревший компост или перегной, допускается применение даже не полностью созревшего органического материала в качестве мульчирующего слоя. Если на участке применяются как органические, так и минеральные удобрения, для первой подкормки подойдут аммиачная либо кальциевая селитра.
Подкормка в период цветения
В период цветения огурцов дефицит питательных веществ в почве может привести к отсутствию формирования завязей, вследствие чего растение сбрасывает цветки, не образуя плодов. В этот важный этап рекомендуется вносить борсодержащие удобрения, которые способствуют образованию завязей и одновременно привлекают опылителей, что положительно сказывается на эффективности опыления.
Особое значение на данном этапе имеют комплексные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Применение калийных подкормок не только обогащает почву необходимыми элементами, но и способствует выведению нитратов из растения, а также улучшает вкусовые качества урожая. В качестве эффективной подкормки можно использовать смесь сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры.
Рецепты эффективных подкормок
- В начале цветения. Используют настой куриного помета (1:20) или коровяка (1:10) — по 1 л на куст.
- На стадии начала плодоношения. Применяют настой куриного или перепелиного помета, коровяка (пропорцию увеличивают в 1,5 раза) или разведённый компост (2 л на 10 л воды) — по 1 л на куст.
- Настой золы. Смешивают 500 г (2 стакана) золы и 10 л воды, настаивают двое суток, регулярно помешивая. Готовый настой сливают, оставив осадок, и разводят в 10 л воды. Поливают огурцы из расчета 500 мл на растение
Как защитить огурцы от болезней в июне
В июне огурцы часто поражают мучнистая роса, пероноспороз и гнили. При мучнистой росе на листьях появляется белый мучнистый налет, который со временем становится более плотным и темным, листья скручиваются и усыхают. При ложной мучнистой росе на листьях появляются желтые или бурые пятна, с обратной стороны — фиолетовый налет. При кладоспориозе (бурая пятнистость) на листьях образуются желто-коричневые пятна с темно-коричневой каймой.
Для профилактики болезней важно регулярно проветривать теплицы, соблюдать режим полива и подкормок. Также нужно проводить мульчирование для снижения влажности поверхности почвы, опрыскивать настоем чеснока, луковой шелухи и использовать биопрепараты на основе триходермы и других полезных микроорганизмов.
При появлении первых признаков заболеваний нужно применять биологические или народные средства, при необходимости — фунгициды, строго соблюдая инструкции.
Типичные ошибки при уходе за огурцами в июне
- Недостаточный или нерегулярный полив, особенно в жару.
- Использование холодной воды для полива, вызывающей стресс у растений.
- Пренебрежение мульчированием, что ведёт к быстрому высыханию почвы и росту сорняков.
- Несвоевременная или неправильная подкормка, приводящая к дефициту питательных веществ.
- Игнорирование признаков болезней и отсутствие своевременной обработки.
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