Уход за огурцами в июне: полив, подкормка и защита от болезней

Огурцы в июне нужно поливать по утрам и кормить питательными веществами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огурцы нужно поливать только утро
Огурцы нужно поливать только утро Фото:

Огурцы — влаголюбивые овощи, летом их поливают несколько раз в неделю в зависимости от погоды, типа почвы и стадии роста. В жару и на песчаных почвах полив должен быть чаще. Кроме того, для получения богатого урожая важно вовремя подкармливать растения и защищать их от болезней. О том, как ухаживать за огурцами в июне — в материале URA.RU.

Когда поливать огурцы в июне 

Оптимальная температура воды для полива огурцов — +18-22 градусов, лучше использовать мягкую, теплую и отстоянную воду с температурой 1=20-25 градусов. Важно избегать холодной (ниже +15) или горячей воды (выше +30), чтобы не вызвать стресс у растений. Лучшее время для полива — утро, чтобы вода успела впитаться до жары. Вечерний полив возможен, если ночью не ожидается понижения температуры ниже +16 градусов. В теплицах время полива не столь критично, достаточно поливать один раз в день.

Сохранить влагу в почве поможет мульчирование огуречных грядок. Этот процесс также защищает землю от перепадов температуры, уменьшает испарение и количество поливов. Рыхление почвы после мульчирования не требуется, так как мульча предотвращает образование корки и рост сорняков.

Как и чем подкармливать огурцы в июне

В июне нужно несколько раз подкармливать огурцы
В июне нужно несколько раз подкармливать огурцы
Фото:

Июнь — период цветения и формирования завязей, поэтому в этот период огурцы особенно нуждаются в питательных веществах для активного роста и плодоношения. Подкармливать огурцы рекомендуется раз в 10-15 дней, начиная с появления 2-3 листочков и до плодоношения.

Какие элементы нужны огурцам 

Чтобы получить большое количество вкусных огурцов, нужны три основных элемента:

  • азот – для активизации роста, развития растений;
  • фосфор – для стимуляции развития корневой системы, наращивания листьев и ускорения процесса формирования плодов;
  • калий – для стимулирования фотосинтеза, повышения иммунитета растений к различным заболеваниям, для увеличения периода сохранности плодов.

Дополнительно при выращивании огурцов не обойтись без меди, бора, кальция, железа и других элементов.

Первая подкормка огурцов

Первую подкормку огурцов рекомендуется проводить спустя две недели после высадки рассады в открытый грунт либо в теплицу. В случае, если огурцы были посеяны непосредственно семенами в почву, удобрение вносится на этапе появления не менее пяти настоящих листьев у молодых растений.

На начальной стадии развития культуры огурцам необходимы азотсодержащие удобрения, которые способствуют активному росту листовой массы и формированию крепких стеблей. Для этих целей оптимально использовать перепревший компост или перегной, допускается применение даже не полностью созревшего органического материала в качестве мульчирующего слоя. Если на участке применяются как органические, так и минеральные удобрения, для первой подкормки подойдут аммиачная либо кальциевая селитра.

Подкормка в период цветения

В период цветения огурцов дефицит питательных веществ в почве может привести к отсутствию формирования завязей, вследствие чего растение сбрасывает цветки, не образуя плодов. В этот важный этап рекомендуется вносить борсодержащие удобрения, которые способствуют образованию завязей и одновременно привлекают опылителей, что положительно сказывается на эффективности опыления.

Особое значение на данном этапе имеют комплексные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Применение калийных подкормок не только обогащает почву необходимыми элементами, но и способствует выведению нитратов из растения, а также улучшает вкусовые качества урожая. В качестве эффективной подкормки можно использовать смесь сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры.

Рецепты эффективных подкормок

  • В начале цветения. Используют настой куриного помета (1:20) или коровяка (1:10) — по 1 л на куст.
  • На стадии начала плодоношения. Применяют настой куриного или перепелиного помета, коровяка (пропорцию увеличивают в 1,5 раза) или разведённый компост (2 л на 10 л воды) — по 1 л на куст.
  • Настой золы. Смешивают 500 г (2 стакана) золы и 10 л воды, настаивают двое суток, регулярно помешивая. Готовый настой сливают, оставив осадок, и разводят в 10 л воды. Поливают огурцы из расчета 500 мл на растение
Для того, чтобы продлить плодоношение огурцов нужно придерживать правил
Для того, чтобы продлить плодоношение огурцов нужно придерживать правил
Фото:

Как защитить огурцы от болезней в июне

В июне огурцы часто поражают мучнистая роса, пероноспороз и гнили. При мучнистой росе на листьях появляется белый мучнистый налет, который со временем становится более плотным и темным, листья скручиваются и усыхают. При ложной мучнистой росе на листьях появляются желтые или бурые пятна, с обратной стороны — фиолетовый налет. При кладоспориозе (бурая пятнистость) на листьях образуются желто-коричневые пятна с темно-коричневой каймой.

Для профилактики болезней важно регулярно проветривать теплицы, соблюдать режим полива и подкормок. Также нужно проводить мульчирование для снижения влажности поверхности почвы, опрыскивать настоем чеснока, луковой шелухи и использовать биопрепараты на основе триходермы и других полезных микроорганизмов.

При появлении первых признаков заболеваний нужно применять биологические или народные средства, при необходимости — фунгициды, строго соблюдая инструкции.

Типичные ошибки при уходе за огурцами в июне

  • Недостаточный или нерегулярный полив, особенно в жару.
  • Использование холодной воды для полива, вызывающей стресс у растений.
  • Пренебрежение мульчированием, что ведёт к быстрому высыханию почвы и росту сорняков.
  • Несвоевременная или неправильная подкормка, приводящая к дефициту питательных веществ.
  • Игнорирование признаков болезней и отсутствие своевременной обработки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Огурцы — влаголюбивые овощи, летом их поливают несколько раз в неделю в зависимости от погоды, типа почвы и стадии роста. В жару и на песчаных почвах полив должен быть чаще. Кроме того, для получения богатого урожая важно вовремя подкармливать растения и защищать их от болезней. О том, как ухаживать за огурцами в июне — в материале URA.RU. Когда поливать огурцы в июне  Оптимальная температура воды для полива огурцов — +18-22 градусов, лучше использовать мягкую, теплую и отстоянную воду с температурой 1=20-25 градусов. Важно избегать холодной (ниже +15) или горячей воды (выше +30), чтобы не вызвать стресс у растений. Лучшее время для полива — утро, чтобы вода успела впитаться до жары. Вечерний полив возможен, если ночью не ожидается понижения температуры ниже +16 градусов. В теплицах время полива не столь критично, достаточно поливать один раз в день. Сохранить влагу в почве поможет мульчирование огуречных грядок. Этот процесс также защищает землю от перепадов температуры, уменьшает испарение и количество поливов. Рыхление почвы после мульчирования не требуется, так как мульча предотвращает образование корки и рост сорняков. Как и чем подкармливать огурцы в июне Июнь — период цветения и формирования завязей, поэтому в этот период огурцы особенно нуждаются в питательных веществах для активного роста и плодоношения. Подкармливать огурцы рекомендуется раз в 10-15 дней, начиная с появления 2-3 листочков и до плодоношения. Какие элементы нужны огурцам  Чтобы получить большое количество вкусных огурцов, нужны три основных элемента: Дополнительно при выращивании огурцов не обойтись без меди, бора, кальция, железа и других элементов. Первая подкормка огурцов Первую подкормку огурцов рекомендуется проводить спустя две недели после высадки рассады в открытый грунт либо в теплицу. В случае, если огурцы были посеяны непосредственно семенами в почву, удобрение вносится на этапе появления не менее пяти настоящих листьев у молодых растений. На начальной стадии развития культуры огурцам необходимы азотсодержащие удобрения, которые способствуют активному росту листовой массы и формированию крепких стеблей. Для этих целей оптимально использовать перепревший компост или перегной, допускается применение даже не полностью созревшего органического материала в качестве мульчирующего слоя. Если на участке применяются как органические, так и минеральные удобрения, для первой подкормки подойдут аммиачная либо кальциевая селитра. Подкормка в период цветения В период цветения огурцов дефицит питательных веществ в почве может привести к отсутствию формирования завязей, вследствие чего растение сбрасывает цветки, не образуя плодов. В этот важный этап рекомендуется вносить борсодержащие удобрения, которые способствуют образованию завязей и одновременно привлекают опылителей, что положительно сказывается на эффективности опыления. Особое значение на данном этапе имеют комплексные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Применение калийных подкормок не только обогащает почву необходимыми элементами, но и способствует выведению нитратов из растения, а также улучшает вкусовые качества урожая. В качестве эффективной подкормки можно использовать смесь сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры. Рецепты эффективных подкормок Как защитить огурцы от болезней в июне В июне огурцы часто поражают мучнистая роса, пероноспороз и гнили. При мучнистой росе на листьях появляется белый мучнистый налет, который со временем становится более плотным и темным, листья скручиваются и усыхают. При ложной мучнистой росе на листьях появляются желтые или бурые пятна, с обратной стороны — фиолетовый налет. При кладоспориозе (бурая пятнистость) на листьях образуются желто-коричневые пятна с темно-коричневой каймой. Для профилактики болезней важно регулярно проветривать теплицы, соблюдать режим полива и подкормок. Также нужно проводить мульчирование для снижения влажности поверхности почвы, опрыскивать настоем чеснока, луковой шелухи и использовать биопрепараты на основе триходермы и других полезных микроорганизмов. При появлении первых признаков заболеваний нужно применять биологические или народные средства, при необходимости — фунгициды, строго соблюдая инструкции. Типичные ошибки при уходе за огурцами в июне
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...