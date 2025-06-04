Baza: задержанный на Ярославском вокзале Щепихин находится свободе

Задержанный на Ярославском вокзале предприниматель Арег Щепихин находится на свободе. Его точное местонахождение неизвестно.
«Арег Щепихин, похищенный/задержанный на Ярославском вокзале, находится на свободе», — пишет telegram-канал Baza. Предварительно, он может находиться в одном из московских хостелов или в Новой Москве. В полицию по поводу произошедшего он не обращался.
Напомним, 3 июня Щепихин был задержан на Ярославском вокзале в Москве. Изначально в СМИ и социальных сетях появилась информация о его задержании: сообщалось, что его вынесли из здания вокзала и увезли на черном внедорожнике. Позднее выяснилось, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По данным министра Чечни по национальной политике Ахмеда Дудаева, в отношении Арега Щепихина проводится проверка по фактам публичных действий, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Дудаев подчеркнул, что Щепихин ранее публиковал в социальных сетях высказывания, которые могут быть квалифицированы как экстремистские и оскорбляющие религию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.