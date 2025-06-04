Baza: задержанный на Ярославском вокзале Щепихин находится свободе

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Щепихин был задержан на Ярославском вокзале в Москве
Щепихин был задержан на Ярославском вокзале в Москве Фото:
новость из сюжета
Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в Москве

Задержанный на Ярославском вокзале предприниматель Арег Щепихин находится на свободе. Его точное местонахождение неизвестно. 

«Арег Щепихин, похищенный/задержанный на Ярославском вокзале, находится на свободе», — пишет telegram-канал Baza. Предварительно, он может находиться в одном из московских хостелов или в Новой Москве. В полицию по поводу произошедшего он не обращался.

Напомним, 3 июня Щепихин был задержан на Ярославском вокзале в Москве. Изначально в СМИ и социальных сетях появилась информация о его задержании: сообщалось, что его вынесли из здания вокзала и увезли на черном внедорожнике. Позднее выяснилось, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данным министра Чечни по национальной политике Ахмеда Дудаева, в отношении Арега Щепихина проводится проверка по фактам публичных действий, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Дудаев подчеркнул, что Щепихин ранее публиковал в социальных сетях высказывания, которые могут быть квалифицированы как экстремистские и оскорбляющие религию.

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Задержанный на Ярославском вокзале предприниматель Арег Щепихин находится на свободе. Его точное местонахождение неизвестно.  «Арег Щепихин, похищенный/задержанный на Ярославском вокзале, находится на свободе», — пишет telegram-канал Baza. Предварительно, он может находиться в одном из московских хостелов или в Новой Москве. В полицию по поводу произошедшего он не обращался. Напомним, 3 июня Щепихин был задержан на Ярославском вокзале в Москве. Изначально в СМИ и социальных сетях появилась информация о его задержании: сообщалось, что его вынесли из здания вокзала и увезли на черном внедорожнике. Позднее выяснилось, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным министра Чечни по национальной политике Ахмеда Дудаева, в отношении Арега Щепихина проводится проверка по фактам публичных действий, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Дудаев подчеркнул, что Щепихин ранее публиковал в социальных сетях высказывания, которые могут быть квалифицированы как экстремистские и оскорбляющие религию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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