Машиниста, погибшего в Брянской области, похоронили под гимн России

В Брянской области простились с машинистом Павлом Мишиным, который погиб при обрушении автомобильного моста на железнодорожные пути. Траурное мероприятие сопровождалось исполнением государственного гимна России.
«Машиниста Павла Мишина, погибшего при обрушении моста в Брянской области, похоронили под гимн России», — передает ТАСС. Церемония прощания собрала сотни жителей региона, коллег, представителей РЖД и местных властей.
Как сообщили в РЖД, машинист первым заметил на путях обломки рухнувшего моста. Он мгновенно применил экстренное торможение и приказал своему помощнику покинуть кабину локомотива. Благодаря этим действиям скорость поезда удалось значительно снизить, что спасло жизни сотен пассажиров.
Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Под обрушившимся автомобильным мостом в этот момент проходил пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате столкновения локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате аварии погибли семь человек, включая Павла Мишина.
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