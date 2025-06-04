Киев не предупреждал Трампа об атаках на Россию 1 июня

Ушаков: Трамп не получал от Киева информацию об атаках 1 июня
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© Служба новостей «URA.RU»
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США не получали какой-либо информации от Украины
США не получали какой-либо информации от Украины Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп заранее не получал от Киева информацию о террористических ударах Украины по территории России 1 июня. Об этом заявил помощник лидера России Юрий Ушаков.

«Трамп подтвердил, что американцы не были заранее проинформированы», — рассказал Ушаков 4 июня на встрече с журналистами, его слова приводит наш корреспондент. Ушаков сообщил также что лидеры России и США условились продолжить контакты по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что якобы предупредил Трампа о готовящейся атаке по России при помощи БПЛА 1 июня. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ 1 июня совершили атаку с применением FPV-дронов на аэродромы, находящиеся в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве уточнили, что ряд лиц, причастных к организации терактов, были задержаны. Подробности о нападении ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп заранее не получал от Киева информацию о террористических ударах Украины по территории России 1 июня. Об этом заявил помощник лидера России Юрий Ушаков. «Трамп подтвердил, что американцы не были заранее проинформированы», — рассказал Ушаков 4 июня на встрече с журналистами, его слова приводит наш корреспондент. Ушаков сообщил также что лидеры России и США условились продолжить контакты по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что якобы предупредил Трампа о готовящейся атаке по России при помощи БПЛА 1 июня. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ 1 июня совершили атаку с применением FPV-дронов на аэродромы, находящиеся в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве уточнили, что ряд лиц, причастных к организации терактов, были задержаны. Подробности о нападении ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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