Киев не предупреждал Трампа об атаках на Россию 1 июня

Президент США Дональд Трамп заранее не получал от Киева информацию о террористических ударах Украины по территории России 1 июня. Об этом заявил помощник лидера России Юрий Ушаков.
«Трамп подтвердил, что американцы не были заранее проинформированы», — рассказал Ушаков 4 июня на встрече с журналистами, его слова приводит наш корреспондент. Ушаков сообщил также что лидеры России и США условились продолжить контакты по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что якобы предупредил Трампа о готовящейся атаке по России при помощи БПЛА 1 июня. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ 1 июня совершили атаку с применением FPV-дронов на аэродромы, находящиеся в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве уточнили, что ряд лиц, причастных к организации терактов, были задержаны. Подробности о нападении ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.