В Екатеринбурге 35-летний инспектор подразделения по вопросам миграции отдела полиции №14 «крышевал» нелегальных мигрантов. Известно, что он является соучастником 62-летнего директора коммерческой организации и его двоих сыновей 32 и 24 лет, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
«Так, 62-летний фигурант и его сыновья подыскивали граждан иностранных государств, желающих узаконить своё пребывание на территории России, после чего заключали с ними фиктивные трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск. На основании фиктивных трудовых договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, что давало им основание для дальнейшего пребывания на территории страны», — уточнили в telegram-канале пресс-службы СКР.
Следователи считают, что через отца и сыновей ежемесячно «легализовывались» десятки мигрантов. С каждого «бизнесмены» получали от четырех до 10 тысяч рублей.
Вовлеченный в преступную схему инспектор знал о незаконном характере деятельности и регулярно осуществлял фиктивную постановку мигрантов на учет по поддельным адресам объектов недвижимости, собственником которых является 62-летний коммерсант. Большинство нелегалов фиктивно регистрировалось в трехэтажном здании на территории Орджоникидзевского района, где проживали десятки иностранцев со своими семьями.
«У лидера предполагаемой преступной группы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга представители МВД обнаружили несколько квартир. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Среди тех, кто пользовался услугами фигурантов громкого дела, есть лица, которые проходят по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и с причинением тяжкого вреда здоровью», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Его заявление есть в распоряжении URA.RU.
Предварительно, через преступную схему прошли порядка 2 тысяч приезжих. В отношении всех участников преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МВД и ФСБ нагрянули с обысками в отдел полиции №14 3 июня. Уже тогда следователи подозревали его сотрудников в «крышевании» нелегальных мигрантов, у которых они якобы бесплатно питались в заведениях и отмечали корпоративы.
Днем 4 июня стало известно об аресте одного сотрудника из отдела по вопросам миграции по фамилии Иванов. Ему вменяют статьи об организации незаконной миграции и превышении полномочий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!