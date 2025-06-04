«Проводили корпоративы у мигрантов»: из-за чего прошли обыски в отделе полиции Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейских подозревают в «крышевании» мигрантов на Эльмаше

04 июня 2025 в 20:07 Размер текста - 17 +

Под стражу уже попал один инспектор из ОП-14 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудников екатеринбургского отдела полиции №14 (Эльмаш), где накануне прошли обыски, могут подозревать в «крышевании» нелегальных мигрантов, у которых они якобы бесплатно питались в заведениях. В рамках спецоперации уже арестован один силовик. Источник агентства не исключает, что впереди могут быть и другие задержания. Подробнее, — в материале URA.RU. ОП-14 попал в разработку сотрудников свердловского управления собственной безопасности ГУ МВД и областного УФСБ полгода назад. По одной из версий (официально не подтверждена), полицейские якобы бесплатно отмечали корпоративы в заведении «Свадебное» (проспект Космонавтов, 138), владельцами которого являются азербайджанцы. В ресторане корреспонденту заявили, что полицейские у них никогда ничего не праздновали. Будут ли еще задержаны полицейские, пока неясно Фото: Илья Московец © URA.RU «Сотрудники попроще корпоративы справляют в заведении Next (раньше называлось „Ива“ — прим. ред.) на Новаторов, 9, и тоже бесплатно», — уверяет бывший сотрудник ОП-14. В Next URA.RU подтвердили визиты силовиков. Но представитель кафе ответил, что гости всегда расплачивались. «Как-то раз к нам пришли человек 100, наверное», — отметил он. По словам источника, еще силовики якобы бесплатно обедают в кафе «Лебедь» (Рябиновая, 3). «Говорят, там незаконно торгуют алкоголем и стоят игровые автоматы», — добавил он. В кафе опровергли сведения и добавили, что заведение теперь называется «Старый Баку». Кроме того, по слухам, сотрудники ОП-14 якобы бесплатно обслуживают автомобили в сервисе «Миг» (там на звонки корреспондента не ответили). В конце февраля стало известно, что руководитель ОП-14 полковник Филипп Куклин ушел в отставку. Источник агентства не исключает, что офицер сделал это, предрекая возможные проблемы. Впрочем, другой собеседник тогда говорил, что Куклин подал рапорт еще в начале декабря 2024-го, а увольнение затянулось из-за долгого согласования в Москве. За полгода в ОП-14 было три руководителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С его уходом ОП-14 с приставкой врио возглавил майор Антон Гущин. Сейчас, судя по сайту городского УМВД, новый врио — подполковник Эмиль Ситдиков. «Допускаю, что [Гущин] попал под раздачу до выяснения обстоятельств», — предполагает источник агентства в силовой среде. Следственные действия в ОП-14 прошли 3 июня. Официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых так комментировал это: «В оперативных мероприятиях были задействованы наши коллеги из региональной ФСБ. Силовую поддержку осуществляли бойцы СОБР Росгвардии. По итогам разбирательства будет принят ряд принципиальных мер реагирования как в отношении подозреваемых должностных лиц, так и в отношении их непосредственных руководителей за откровенные просчеты воспитания личного состава по антикоррупционной составляющей. Собранные материалы полиция уже направила для возбуждения уголовного дела в следственные органы. Сыщики УСБ свердловского главка МВД отрабатывают подозреваемых на причастность и к иным ранее совершенным преступлениям». Днем 4 июня стало известно об аресте одного сотрудника из отдела по вопросам миграции по фамилии Иванов. Ему вменяют статьи об организации незаконной миграции и превышении полномочий. По слухам, кроме того, также задержаны несколько граждан, которые сдавали жилье нелегалам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников екатеринбургского отдела полиции №14 (Эльмаш), где накануне прошли обыски, могут подозревать в «крышевании» нелегальных мигрантов, у которых они якобы бесплатно питались в заведениях. В рамках спецоперации уже арестован один силовик. Источник агентства не исключает, что впереди могут быть и другие задержания. Подробнее, — в материале URA.RU. ОП-14 попал в разработку сотрудников свердловского управления собственной безопасности ГУ МВД и областного УФСБ полгода назад. По одной из версий (официально не подтверждена), полицейские якобы бесплатно отмечали корпоративы в заведении «Свадебное» (проспект Космонавтов, 138), владельцами которого являются азербайджанцы. В ресторане корреспонденту заявили, что полицейские у них никогда ничего не праздновали. «Сотрудники попроще корпоративы справляют в заведении Next (раньше называлось „Ива“ — прим. ред.) на Новаторов, 9, и тоже бесплатно», — уверяет бывший сотрудник ОП-14. В Next URA.RU подтвердили визиты силовиков. Но представитель кафе ответил, что гости всегда расплачивались. «Как-то раз к нам пришли человек 100, наверное», — отметил он. По словам источника, еще силовики якобы бесплатно обедают в кафе «Лебедь» (Рябиновая, 3). «Говорят, там незаконно торгуют алкоголем и стоят игровые автоматы», — добавил он. В кафе опровергли сведения и добавили, что заведение теперь называется «Старый Баку». Кроме того, по слухам, сотрудники ОП-14 якобы бесплатно обслуживают автомобили в сервисе «Миг» (там на звонки корреспондента не ответили). В конце февраля стало известно, что руководитель ОП-14 полковник Филипп Куклин ушел в отставку. Источник агентства не исключает, что офицер сделал это, предрекая возможные проблемы. Впрочем, другой собеседник тогда говорил, что Куклин подал рапорт еще в начале декабря 2024-го, а увольнение затянулось из-за долгого согласования в Москве. С его уходом ОП-14 с приставкой врио возглавил майор Антон Гущин. Сейчас, судя по сайту городского УМВД, новый врио — подполковник Эмиль Ситдиков. «Допускаю, что [Гущин] попал под раздачу до выяснения обстоятельств», — предполагает источник агентства в силовой среде. Следственные действия в ОП-14 прошли 3 июня. Официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых так комментировал это: «В оперативных мероприятиях были задействованы наши коллеги из региональной ФСБ. Силовую поддержку осуществляли бойцы СОБР Росгвардии. По итогам разбирательства будет принят ряд принципиальных мер реагирования как в отношении подозреваемых должностных лиц, так и в отношении их непосредственных руководителей за откровенные просчеты воспитания личного состава по антикоррупционной составляющей. Собранные материалы полиция уже направила для возбуждения уголовного дела в следственные органы. Сыщики УСБ свердловского главка МВД отрабатывают подозреваемых на причастность и к иным ранее совершенным преступлениям». Днем 4 июня стало известно об аресте одного сотрудника из отдела по вопросам миграции по фамилии Иванов. Ему вменяют статьи об организации незаконной миграции и превышении полномочий. По слухам, кроме того, также задержаны несколько граждан, которые сдавали жилье нелегалам.