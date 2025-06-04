В Екатеринбурге после спецоперации МВД и ФСБ задержали инспектора полиции №14 Иванова А. за организацию нелегальной миграции. Его обвинили по трем статьям и отправили под стражу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля», — пояснили там. Иванова обвинили по ч. 3 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет) УК РФ.
МВД и ФСБ накануне провели обыски в отделе полиции №14. По данным источников URA.RU, сотрудники полиции могли «крышевать» нелегальных мигрантов.
Ранее силовики задержали группу из девяти человек, которая, по версии следствия, организовала незаконную миграцию в Екатеринбурге. Под арест взяли директор центра сдачи экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталью Волкову, двоих ее подчиненных (вероятно, Юлию Букало и Закирову). Еще арестованы Махмутов, Хафизов, Шавкатов, Туйчиев, Муминов и Цыганова.
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