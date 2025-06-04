04 июня 2025

URA.RU узнало о сигнале Путина для США по поводу терроризма Украины

Блохин: Путин своим заявлением о террористах в Киеве послал Вашингтону сигнал
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению спикера, у России нет выбора, кроме как установить пророссийское правительство
По мнению спикера, у России нет выбора, кроме как установить пророссийское правительство Фото:

Президент России Владимир Путин перед разговором с президентом США Дональдом Трампом провел совещание, на котором назвал украинское руководство террористами. Москва тем самым послала сигнал Вашингтону о невозможности договориться с Украиной, поскольку ей руководят террористы, рассказал URA.RU сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Так наши власти дают понять американскому руководству, что конструктивного диалога с ними нет, и с помощью переговоров первопричины украинского конфликта не устранить. И нет у нашей страны другого выбора, кроме как установить в соседнем государстве пророссийское, дружественное правительство. А эти теракты, о которых говорит Путин, в очередной раз доказывают эти тезисы», — ответил Блохин на вопрос о том, какой сигнал президент РФ послал Западу своим заявлением о Киеве.

Перед разговором с Трампом 4 июня Путин провел совещание с правительством, в ходе которого подчеркнул, что с Киевом невозможно вести диалог из-за его террористической сущности. Как объяснили URA.RU эксперты, разрушение железнодорожных мостов и атаки на аэродромы со стороны ВСУ срывают переговоры, поэтому их могут поставить на паузу, чтобы Украина под давлением союзников или ядерного оружия перестала совершать теракты

Телефонный звонок Путина и Трампа состоялся 4 июня. В ходе беседы американский лидер внимательно выслушал рассказ президента РФ об атаках Украины на аэродромы РФ, рассказывал помощник Путина Юрий Ушаков.

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Президент России Владимир Путин перед разговором с президентом США Дональдом Трампом провел совещание, на котором назвал украинское руководство террористами. Москва тем самым послала сигнал Вашингтону о невозможности договориться с Украиной, поскольку ей руководят террористы, рассказал URA.RU сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Так наши власти дают понять американскому руководству, что конструктивного диалога с ними нет, и с помощью переговоров первопричины украинского конфликта не устранить. И нет у нашей страны другого выбора, кроме как установить в соседнем государстве пророссийское, дружественное правительство. А эти теракты, о которых говорит Путин, в очередной раз доказывают эти тезисы», — ответил Блохин на вопрос о том, какой сигнал президент РФ послал Западу своим заявлением о Киеве. Перед разговором с Трампом 4 июня Путин провел совещание с правительством, в ходе которого подчеркнул, что с Киевом невозможно вести диалог из-за его террористической сущности. Как объяснили URA.RU эксперты, разрушение железнодорожных мостов и атаки на аэродромы со стороны ВСУ срывают переговоры, поэтому их могут поставить на паузу, чтобы Украина под давлением союзников или ядерного оружия перестала совершать теракты Телефонный звонок Путина и Трампа состоялся 4 июня. В ходе беседы американский лидер внимательно выслушал рассказ президента РФ об атаках Украины на аэродромы РФ, рассказывал помощник Путина Юрий Ушаков.
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