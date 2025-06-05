К главреду URA.RU применили силу во время обысков. Видео

Сотрудники следственной группы применили силу к главреду URA.RU Козловой

05 июня 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

Силовики пришли на обыски с битой URA.RU Сегодня во время обысков в редакции против главного редактора URA.RU Дианы Козловой сотрудниками следственной группы была применена сила. Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование. Нам известно, что сейчас задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. Редактор свердловской редакции Денис Аллаяров доставлен к зданию свердловского управления СК, но по решению следователей к нему не пускают адвокатов и почти час продержали в машине СК. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Сотрудники Следственного комитета РФ задержали редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова. Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису. Ранее URA.RU публиковало видео обысков в редакции. Силовики с битой нагрянули в офис информагентства в Екатеринбурге. Видео: к редактору Свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову не пускают адвокатов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня во время обысков в редакции против главного редактора URA.RU Дианы Козловой сотрудниками следственной группы была применена сила. Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование. Нам известно, что сейчас задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров. Редактор свердловской редакции Денис Аллаяров доставлен к зданию свердловского управления СК, но по решению следователей к нему не пускают адвокатов и почти час продержали в машине СК. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Сотрудники Следственного комитета РФ задержали редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова. Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису. Ранее URA.RU публиковало видео обысков в редакции. Силовики с битой нагрянули в офис информагентства в Екатеринбурге. Видео: к редактору Свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову не пускают адвокатов