04 июня 2025

В Кургане отремонтируют асфальт и высадят березы рядом с парфюмерным магазином

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном высадят четыре березы
В Заозерном высадят четыре березы

В Заозерном районе Кургана в 3 микрорайоне начались ремонтные работы рядом с парфюмерным магазином «Пальмира». Планируется отремонтировать асфальт и высадить березы. Об этом сообщается в соцсетях.

«Начался ремонт участка около „Пальмиры“ в 3 микрорайоне. ООО „Строительно-монтажное управление 1“ приступил к замене асфальта, восстановлению газона и озеленению. Контракт на сумму 2,6 млн рублей заключен еще в марте. Согласно плану, на участке будут высажены четыре березы высотой 4-5 метров и три куста можжевельника скального. Все работы должны быть завершены до 15 июля», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК».

Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана машину облепили стикерами без надписей. По словам очевидца, подобное оформление, вероятно, связано с днем рождения владельца авто.

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В Заозерном районе Кургана в 3 микрорайоне начались ремонтные работы рядом с парфюмерным магазином «Пальмира». Планируется отремонтировать асфальт и высадить березы. Об этом сообщается в соцсетях. «Начался ремонт участка около „Пальмиры“ в 3 микрорайоне. ООО „Строительно-монтажное управление 1“ приступил к замене асфальта, восстановлению газона и озеленению. Контракт на сумму 2,6 млн рублей заключен еще в марте. Согласно плану, на участке будут высажены четыре березы высотой 4-5 метров и три куста можжевельника скального. Все работы должны быть завершены до 15 июля», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК». Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана машину облепили стикерами без надписей. По словам очевидца, подобное оформление, вероятно, связано с днем рождения владельца авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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