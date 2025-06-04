Общество ЖКХ и Городская среда В Кургане отремонтируют асфальт и высадят березы рядом с парфюмерным магазином 05 июня 2025 в 14:12 Размер текста - 17 + В Заозерном высадят четыре березы Георгий Бергал © URA.RU В Заозерном районе Кургана в 3 микрорайоне начались ремонтные работы рядом с парфюмерным магазином «Пальмира». Планируется отремонтировать асфальт и высадить березы. Об этом сообщается в соцсетях. «Начался ремонт участка около „Пальмиры“ в 3 микрорайоне. ООО „Строительно-монтажное управление 1“ приступил к замене асфальта, восстановлению газона и озеленению. Контракт на сумму 2,6 млн рублей заключен еще в марте. Согласно плану, на участке будут высажены четыре березы высотой 4-5 метров и три куста можжевельника скального. Все работы должны быть завершены до 15 июля», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК». Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана машину облепили стикерами без надписей. По словам очевидца, подобное оформление, вероятно, связано с днем рождения владельца авто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Заозерном районе Кургана в 3 микрорайоне начались ремонтные работы рядом с парфюмерным магазином «Пальмира». Планируется отремонтировать асфальт и высадить березы. Об этом сообщается в соцсетях. «Начался ремонт участка около „Пальмиры“ в 3 микрорайоне. ООО „Строительно-монтажное управление 1“ приступил к замене асфальта, восстановлению газона и озеленению. Контракт на сумму 2,6 млн рублей заключен еще в марте. Согласно плану, на участке будут высажены четыре березы высотой 4-5 метров и три куста можжевельника скального. Все работы должны быть завершены до 15 июля», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК». Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана машину облепили стикерами без надписей. По словам очевидца, подобное оформление, вероятно, связано с днем рождения владельца авто. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям