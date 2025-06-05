Курганские школьники, которым аннулировали ЕГЭ, могут оспорить решение

Двум школьникам аннулировали результаты ЕГЭ по обществознанию Екатерина Сычкова

Школьники из Курганской области, которым аннулировали результат госэкзамена за слив в сеть задания из ЕГЭ по обществознанию, могут рискнуть обжаловать решение. Председатель родительского комитета, юрист Юрий Леонов рассказал URA.RU в каком случае у выпускников есть шанс.

«Школьники действительно нарушили порядок проведения ЕГЭ: сам факт фотографирования КИМ (контрольно-измерительный материал — прим. редакции) внутри аудитории и публикации изображения — независимо от того, сделали ли они это „после экзамена“ — квалифицируется как „несанкционированные действия с экзаменационными материалами“. За такое нарушение председатель Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) обязан аннулировать результат и лишить права пересдачи в текущем году. Ведомство действовало в рамках полномочий, но решение можно обжаловать», — рассказал Леонов.

Порядок обжалования: в конфликтную комиссию региона (в течение двух рабочих дней), затем в районный суд по КАС РФ, оспаривая процедуру и несоразмерность санкции. «Практика показывает, что реально выиграть можно, лишь доказав процессуальные нарушения (отсутствие акта, подписи, уведомления) или то, что фото появилось уже вне ППЭ и не содержало уникальных элементов КИМ, позволяющих идентифицировать экзамен. Ни один суд пока не признал публикацию снимка с подложкой „безвредной“, но попытаться стоит, если процедура оформления акта хромает», — подчеркнул Леонов.

Также Леонов не исключает, что старшеклассникам недостаточно четко пояснили последствия нарушений. «Возможно, никакого вреда для ЕГЭ не было, но система карает беспощадно. Я бы ввел обязательным предметом юридическую грамотность в школе», — отметил собеседник.

Ранее URA.RU писало, что два школьника из Кургана и Шадринска слили в сеть задания из ЕГЭ по обществознанию. Оказалось, что они это сделали уже после экзамена и не нанесли вреда. Нарушителей вычислили представители Рособрнадзора. Результаты их экзамена аннулированы. Теперь школьники смогут сдать ЕГЭ лишь через год.