Осудили бизнесмена, из-за которого в Пермском крае погибла туристка из Тюмени

05 июня 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

Туристка из Тюмени погибла в Пермском крае в 2021 году Владимир Жабриков, URA.RU Предприниматель Сергей Григорьев, по вине которого в 2021 году на Усьвинских столбах в Пермском крае погибла туристка из Тюмени Татьяна Мадеева, признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя. Он признан виновным по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Следствием установлено, что в 2021 году Григорьев организовал туристический поход на Усьвинские столбы в Пермском крае. При этом, у него не было лицензии, дающей право заниматься такой деятельностью. Во время похода туристка из Тюмени Татьяна Мадеева упала в расщелину и получила множественные переломы. Спасатели ехали к месту трагедии более пяти чесов, по пути в больницу женщина скончалась. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев. И заменил его на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработка в доход государства», — отметили в прокуратуре. Мужчине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере туризма. На протяжении двух лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Сергей Григорьев, по вине которого в 2021 году на Усьвинских столбах в Пермском крае погибла туристка из Тюмени Татьяна Мадеева, признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя. Он признан виновным по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Следствием установлено, что в 2021 году Григорьев организовал туристический поход на Усьвинские столбы в Пермском крае. При этом, у него не было лицензии, дающей право заниматься такой деятельностью. Во время похода туристка из Тюмени Татьяна Мадеева упала в расщелину и получила множественные переломы. Спасатели ехали к месту трагедии более пяти чесов, по пути в больницу женщина скончалась. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев. И заменил его на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработка в доход государства», — отметили в прокуратуре. Мужчине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере туризма. На протяжении двух лет.