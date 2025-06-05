Жительницу Кургана осудили за поддельную регистрацию мигранта из Узбекистана

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Женщина должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей
Женщина должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей

Курганский суд вынес обвинительный вердикт женщине, которая незаконно зарегистрировала у себя мигранта из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области в своем tg-канале.

«Суд установил, что женщина, являясь собственником квартиры в Кургане, умышленно оформила и предоставила уведомление о прибытии гражданина Республики Узбекистан. При этом она знала, что проживать приезжий у нее не будет. Подсудимая осуществила фиктивную постановку на учет иностранца с августа по октябрь 2024 года», — подчеркнули в ведомстве.

Суд счел женщину виновной по статье 322.3 УК РФ. Она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе.

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Курганский суд вынес обвинительный вердикт женщине, которая незаконно зарегистрировала у себя мигранта из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области в своем tg-канале. «Суд установил, что женщина, являясь собственником квартиры в Кургане, умышленно оформила и предоставила уведомление о прибытии гражданина Республики Узбекистан. При этом она знала, что проживать приезжий у нее не будет. Подсудимая осуществила фиктивную постановку на учет иностранца с августа по октябрь 2024 года», — подчеркнули в ведомстве. Суд счел женщину виновной по статье 322.3 УК РФ. Она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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