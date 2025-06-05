Жительницу Кургана осудили за поддельную регистрацию мигранта из Узбекистана

05 июня 2025 в 16:10 Размер текста - 17 +

Женщина должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский суд вынес обвинительный вердикт женщине, которая незаконно зарегистрировала у себя мигранта из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области в своем tg-канале. «Суд установил, что женщина, являясь собственником квартиры в Кургане, умышленно оформила и предоставила уведомление о прибытии гражданина Республики Узбекистан. При этом она знала, что проживать приезжий у нее не будет. Подсудимая осуществила фиктивную постановку на учет иностранца с августа по октябрь 2024 года», — подчеркнули в ведомстве. Суд счел женщину виновной по статье 322.3 УК РФ. Она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский суд вынес обвинительный вердикт женщине, которая незаконно зарегистрировала у себя мигранта из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области в своем tg-канале. «Суд установил, что женщина, являясь собственником квартиры в Кургане, умышленно оформила и предоставила уведомление о прибытии гражданина Республики Узбекистан. При этом она знала, что проживать приезжий у нее не будет. Подсудимая осуществила фиктивную постановку на учет иностранца с августа по октябрь 2024 года», — подчеркнули в ведомстве. Суд счел женщину виновной по статье 322.3 УК РФ. Она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе.