Следователи потребовали отключить 12 серверов URA.RU, парализовав работу редакции

Следователи потребовали отключить серверы URA.RU, парализовав работу редакции
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Силовики потребовали отключить рабочие серверы URA.RU
Силовики потребовали отключить рабочие серверы URA.RU Фото:

Следователи свердловского управления Следственного комитета РФ потребовали отключить интернет на рабочих серверах URA.RU и сами проводили работы в серверной агентства, не имея на это разрешительного постановления. Это объясняет причины сбоев в работе агентства.

5 июня утром следователи провели обыски в квартирах трех свердловских корреспондентов. Около 10 утра начался обыск в редакции. Следствие интересуют источники информации агентства о криминальных событиях в Свердловской области. На это расследование следствием получены необходимые санкции.

При этом днем следователи потребовали обеспечить им доступ в серверную и отключили там 12 серверов агентства. Более двух часов следователи имели доступ в серверную, заходили в нее, проводили какие-то действия. Сотрудникам агентства было отказано в праве наблюдать за этими действиями. Подобные действия требуют санкции, также как и обыск, но разрешений у следователей не было.

Все время следственных действий вся редакция URA.RU, работающая в восьми регионах России, не могла в стабильном режиме публиковать информацию.

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Следователи свердловского управления Следственного комитета РФ потребовали отключить интернет на рабочих серверах URA.RU и сами проводили работы в серверной агентства, не имея на это разрешительного постановления. Это объясняет причины сбоев в работе агентства. 5 июня утром следователи провели обыски в квартирах трех свердловских корреспондентов. Около 10 утра начался обыск в редакции. Следствие интересуют источники информации агентства о криминальных событиях в Свердловской области. На это расследование следствием получены необходимые санкции. При этом днем следователи потребовали обеспечить им доступ в серверную и отключили там 12 серверов агентства. Более двух часов следователи имели доступ в серверную, заходили в нее, проводили какие-то действия. Сотрудникам агентства было отказано в праве наблюдать за этими действиями. Подобные действия требуют санкции, также как и обыск, но разрешений у следователей не было. Все время следственных действий вся редакция URA.RU, работающая в восьми регионах России, не могла в стабильном режиме публиковать информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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