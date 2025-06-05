На пляжах Анапы начались массовые купания несмотря на экологическую катастрофу и штрафы

Shot: в Анапе сотни людей игнорируют запреты и купаются в море с мазутом
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Анапы идут отдыхать на пляж несмотря на запрет
Жители Анапы идут отдыхать на пляж несмотря на запрет Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Жители и туристы в Анапе массово купаются в Черном море, игнорируя запреты Роспотребнадзора и угрозу штрафов из-за загрязнения мазутом. Информацию публикует telegram-канал Shot. 

«Обстановка на пляже в Анапе: местные купаются в море с детьми, несмотря на запреты и штрафы», — передает канал. Рядом с отдыхающими волонтеры продолжают собирать нефтепродукты, выброшенные на берег после разлива.

Ранее сообщалось, что в преддверии курортного сезона 2025 года пляжи Анапы по-прежнему закрыты для посетителей из-за загрязнения мазутом. Несмотря на действующий запрет, сотни отдыхающих продолжают посещать побережье, подвергая риску собственное здоровье ради отдыха на Черном море. Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором, на сегодняшний день 141 пляж в Анапе и еще 9 пляжей в Темрюкском районе не отвечают установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

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Жители и туристы в Анапе массово купаются в Черном море, игнорируя запреты Роспотребнадзора и угрозу штрафов из-за загрязнения мазутом. Информацию публикует telegram-канал Shot.  «Обстановка на пляже в Анапе: местные купаются в море с детьми, несмотря на запреты и штрафы», — передает канал. Рядом с отдыхающими волонтеры продолжают собирать нефтепродукты, выброшенные на берег после разлива. Ранее сообщалось, что в преддверии курортного сезона 2025 года пляжи Анапы по-прежнему закрыты для посетителей из-за загрязнения мазутом. Несмотря на действующий запрет, сотни отдыхающих продолжают посещать побережье, подвергая риску собственное здоровье ради отдыха на Черном море. Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором, на сегодняшний день 141 пляж в Анапе и еще 9 пляжей в Темрюкском районе не отвечают установленным санитарно-гигиеническим требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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