На пляжах Анапы начались массовые купания несмотря на экологическую катастрофу и штрафы

Жители и туристы в Анапе массово купаются в Черном море, игнорируя запреты Роспотребнадзора и угрозу штрафов из-за загрязнения мазутом. Информацию публикует telegram-канал Shot.
«Обстановка на пляже в Анапе: местные купаются в море с детьми, несмотря на запреты и штрафы», — передает канал. Рядом с отдыхающими волонтеры продолжают собирать нефтепродукты, выброшенные на берег после разлива.
Ранее сообщалось, что в преддверии курортного сезона 2025 года пляжи Анапы по-прежнему закрыты для посетителей из-за загрязнения мазутом. Несмотря на действующий запрет, сотни отдыхающих продолжают посещать побережье, подвергая риску собственное здоровье ради отдыха на Черном море. Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором, на сегодняшний день 141 пляж в Анапе и еще 9 пляжей в Темрюкском районе не отвечают установленным санитарно-гигиеническим требованиям.
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