Роспотребнадзор признал непригодными для купания пляжи, пострадавшие от мазута

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Основной причиной неблагоприятной ситуации стало крушение танкеров с мазутом в Керченском проливе
Основной причиной неблагоприятной ситуации стало крушение танкеров с мазутом в Керченском проливе Фото:
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Пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края остаются непригодными для купания и отдыха. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, к сожалению, на сегодняшний день остаётся в зоне высокого риска», — рассказала Попова журналистам, передает «Интерфакс». Причиной этому стали результаты регулярного мониторинга состояния песка и воды, которые выявили высокий уровень загрязнения.

Основной причиной неблагоприятной ситуации стало крушение танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению акватории и прибрежных зон, в том числе на территории Анапы и Темрюкского района. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проводят отбор проб на 150 пляжах региона, чтобы контролировать уровень загрязнения и динамику его снижения.

На данный момент на закрытых пляжах продолжаются работы по очистке. Территория остается под особым контролем и мониторингом специалистов, чтобы не допустить рисков для здоровья отдыхающих. Роспотребнадзор подчеркивает, что открытие пляжей возможно только после полного устранения последствий загрязнения и подтверждения безопасности воды и песка.

По словам Анны Поповой, пляжи от Новороссийска до границы с Абхазией, а также на территории Крыма и Севастополя соответствуют санитарным нормам. Нарушений и отклонений по состоянию окружающей среды на этих участках не выявлено, что подтверждается результатами регулярных лабораторных исследований.

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Пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края остаются непригодными для купания и отдыха. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, к сожалению, на сегодняшний день остаётся в зоне высокого риска», — рассказала Попова журналистам, передает «Интерфакс». Причиной этому стали результаты регулярного мониторинга состояния песка и воды, которые выявили высокий уровень загрязнения. Основной причиной неблагоприятной ситуации стало крушение танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению акватории и прибрежных зон, в том числе на территории Анапы и Темрюкского района. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проводят отбор проб на 150 пляжах региона, чтобы контролировать уровень загрязнения и динамику его снижения. На данный момент на закрытых пляжах продолжаются работы по очистке. Территория остается под особым контролем и мониторингом специалистов, чтобы не допустить рисков для здоровья отдыхающих. Роспотребнадзор подчеркивает, что открытие пляжей возможно только после полного устранения последствий загрязнения и подтверждения безопасности воды и песка. По словам Анны Поповой, пляжи от Новороссийска до границы с Абхазией, а также на территории Крыма и Севастополя соответствуют санитарным нормам. Нарушений и отклонений по состоянию окружающей среды на этих участках не выявлено, что подтверждается результатами регулярных лабораторных исследований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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