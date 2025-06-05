Путин процитировал Тютчева, обращаясь к Западу

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к западным странам, процитировал поэта Федора Тютчева, напомнив о необходимости уважения к России. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить… Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», — процитировал Путин строки и публицистические работы Тютчева, обращаясь к западным странам. Его слова передаются на сайте Кремля. Он отметил, что наследие Тютчева выходит за рамки поэзии: как государственный деятель и дипломат, он был патриотом, чьи идеи остаются актуальными.
Путин подчеркнул, что Тютчев в своих работах, включая труды об отношениях России и Германии, призывал европейцев к взаимному уважению. «Учитывая огромный вклад Федора Тютчева в нашу культуру, словесность, историю, философию, будет правильно достойно отметить его юбилей», — заявил президент, поручив Администрации Президента и Правительству подготовить проект указа о праздновании 225-летия Тютчева в 2028 году.
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