05 июня 2025

Трамп закусился с Илоном Маском: из-за чего разгорелся скандал между двумя друзьями

Трамп и Маск открыто вступили в словесную перепалку
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще в апреле Трамп признавался, что Маск ему нравится
Еще в апреле Трамп признавался, что Маск ему нравится Фото:

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск, ранее заявлявшие о дружеских отношениях, теперь оказались по разные стороны баррикад. Между бывшими коллегами началась словесная перепалка после критики Маска в адрес администрации Трампа. Подробнее об этом в материале URA.RU.

От союзников к оппонентам: как Маск из сторонника Трампа превратился в его критика

История взаимоотношений президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска сделала новый виток. Если раньше политик и бизнесмен публично демонстрировали взаимную симпатию, то теперь Маск перешел в открытую оппозицию. В свое время основатель Tesla и SpaceX входил в команду кандидата в президенты Трампа, даже возглавлял один из департаментов при Белом доме. Однако после ухода с госслужбы миллиардер начал жестко критиковать администрацию бывшего президента, обвиняя ее в недальновидных решениях. Пока неясно, приведет ли эта полемика к окончательному разрыву отношений или останется лишь эпизодом в их непростой истории взаимодействия.

Трамп разозлился на Маска

Трамп выразил недовольство действиями Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. В частности, предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети. Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения, сообщал портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.

Маск отчитал Трампа за неблагодарность по поводу помощи в победе на выборах

Маск жестко прошелся по «неблагодарному» Трампу в своих соцсетях. Предприниматель напомнил о своей помощи Трампу во время предвыборной кампании и заявил, что без нее он бы проиграл на выборах главы Штатов. 

Трамп разочаровался в дружбе с Илоном Маском

В ответ Трамп выразил разочарование поведением Маска. Глава Белого дома напомнил, что именно его администрация оказала значительную поддержку проектам предпринимателя. В прошлом Трамп не раз публично одобрял проекты Маска, включая SpaceX и Tesla, а также привлекал его к обсуждению технологических инициатив.

В конце мая Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждался уход Маска с должности. В ходе мероприятия президент выразил благодарность Маску за его вклад в работу департамента эффективности правительства США (DOGE), а также вручил ему символический золотой ключ от Белого дома, пожелав всего наилучшего в дальнейшем, напоминает «Национальная служба новостей».

В апреле Трамп заявлял, что ему не нужен в команде его соратник, возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Маск. Американский лидер подчеркивал, что оставляет бизнесмена в администрации, потому что тот ему нравится. В своем выступлении, которое транслировал Fox News, Трамп отметил, что Маск проделал «фантастическую работу».

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Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск, ранее заявлявшие о дружеских отношениях, теперь оказались по разные стороны баррикад. Между бывшими коллегами началась словесная перепалка после критики Маска в адрес администрации Трампа. Подробнее об этом в материале URA.RU. От союзников к оппонентам: как Маск из сторонника Трампа превратился в его критика История взаимоотношений президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска сделала новый виток. Если раньше политик и бизнесмен публично демонстрировали взаимную симпатию, то теперь Маск перешел в открытую оппозицию. В свое время основатель Tesla и SpaceX входил в команду кандидата в президенты Трампа, даже возглавлял один из департаментов при Белом доме. Однако после ухода с госслужбы миллиардер начал жестко критиковать администрацию бывшего президента, обвиняя ее в недальновидных решениях. Пока неясно, приведет ли эта полемика к окончательному разрыву отношений или останется лишь эпизодом в их непростой истории взаимодействия. Трамп разозлился на Маска Трамп выразил недовольство действиями Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. В частности, предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети. Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения, сообщал портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера. Маск отчитал Трампа за неблагодарность по поводу помощи в победе на выборах Маск жестко прошелся по «неблагодарному» Трампу в своих соцсетях. Предприниматель напомнил о своей помощи Трампу во время предвыборной кампании и заявил, что без нее он бы проиграл на выборах главы Штатов.  Трамп разочаровался в дружбе с Илоном Маском В ответ Трамп выразил разочарование поведением Маска. Глава Белого дома напомнил, что именно его администрация оказала значительную поддержку проектам предпринимателя. В прошлом Трамп не раз публично одобрял проекты Маска, включая SpaceX и Tesla, а также привлекал его к обсуждению технологических инициатив. В конце мая Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждался уход Маска с должности. В ходе мероприятия президент выразил благодарность Маску за его вклад в работу департамента эффективности правительства США (DOGE), а также вручил ему символический золотой ключ от Белого дома, пожелав всего наилучшего в дальнейшем, напоминает «Национальная служба новостей». В апреле Трамп заявлял, что ему не нужен в команде его соратник, возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Маск. Американский лидер подчеркивал, что оставляет бизнесмена в администрации, потому что тот ему нравится. В своем выступлении, которое транслировал Fox News, Трамп отметил, что Маск проделал «фантастическую работу».
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