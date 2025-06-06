Внуково временно закрылся на фоне массовой атаки Украины на Москву

Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за независящих от аэропорта причин. Об этом рассказали представители авиагавани. Информацию подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:04... В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", — говорится в telegram-канале Внуково.
Информацию подтвердил Кореняко в своем канале. Он обосновал введение мер вопросами безопасности. Также в Москве временно не выпускают и не принимают рейсы Домодедово и Жуковский.
Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 6 июня. Помимо Москвы и Подмосковья были зафиксированы налеты в Рязани, Саратове, Энгельсе и других городах и регионах. Подробнее о том, как Россия отражает атаку дронов, — в трансляции URA.RU.
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