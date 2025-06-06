Внуково временно закрылся на фоне массовой атаки Украины на Москву

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О временных ограничениях на работу аэропорта Внуково также сообщили в Росавиации
О временных ограничениях на работу аэропорта Внуково также сообщили в Росавиации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за независящих от аэропорта причин. Об этом рассказали представители авиагавани. Информацию подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:04... В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", — говорится в telegram-канале Внуково.

Информацию подтвердил Кореняко в своем канале. Он обосновал введение мер вопросами безопасности. Также в Москве временно не выпускают и не принимают рейсы Домодедово и Жуковский.

Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 6 июня. Помимо Москвы и Подмосковья были зафиксированы налеты в Рязани, Саратове, Энгельсе и других городах и регионах. Подробнее о том, как Россия отражает атаку дронов, — в трансляции URA.RU.

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Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за независящих от аэропорта причин. Об этом рассказали представители авиагавани. Информацию подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:04... В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", — говорится в telegram-канале Внуково. Информацию подтвердил Кореняко в своем канале. Он обосновал введение мер вопросами безопасности. Также в Москве временно не выпускают и не принимают рейсы Домодедово и Жуковский. Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 6 июня. Помимо Москвы и Подмосковья были зафиксированы налеты в Рязани, Саратове, Энгельсе и других городах и регионах. Подробнее о том, как Россия отражает атаку дронов, — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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