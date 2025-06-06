Отражена атака БПЛА над еще одним регионом РФ

Слюсарь: силы ПВО сбили БПЛА в Ростовской области
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Силы ПВО сбили БПЛА над Ростовской областью, заявил Слюсарь
Силы ПВО сбили БПЛА над Ростовской областью, заявил Слюсарь Фото:

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. 

Силы ПВО этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе [Ростовской области]", — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, пострадавших в ходе инцидента нет.

Этой ночью Киев предпринял попытки атаковать несколько российских регионов. В частности, сообщалось об отражении БПЛА над Москвой. Также известно о нападении на Саратовскую область, где обломки дрона упали на жилой дом. 

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Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.  Силы ПВО этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе [Ростовской области]", — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, пострадавших в ходе инцидента нет. Этой ночью Киев предпринял попытки атаковать несколько российских регионов. В частности, сообщалось об отражении БПЛА над Москвой. Также известно о нападении на Саратовскую область, где обломки дрона упали на жилой дом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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