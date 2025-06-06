Пушков: два супермена в кожаных плащах разругались вдрызг на радость врагам

Пушков: конфликт между Трампом и Маском — серьезный удар по имиджу президента
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Пушков оценил конфликт между Трампом и Маском
Пушков оценил конфликт между Трампом и Маском Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском — серьезный удар по имиджу главы Белого дома и республиканцев в целом. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг — на радость своим врагам. Их союз был несущей конструкцией власти Трампа, а теперь демократы и либеральные республиканцы могут использовать этот раскол в своих интересах», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор предположил, что причина ссоры — скорее, в поведении Маска, но политически пострадает в первую очередь Трамп. «Их мощный тандем, наводивший ужас на ультра-либералов всего мира, больше не существует. А внутренние конфликты, как и во время первого срока Трампа, снова ослабляют его позиции», — добавил Пушков.

Ранее между Трампом и Маском возник конфликт после того, как бизнесмен публично раскритиковал проект бюджета администрации Белого дома, назвав его «мерзостью». В ответ президент США предложил прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям Маска, отметив, что это позволит сэкономить значительные средства бюджета. Трамп также заявлял о своем разочаровании в дружбе с предпринимателем.

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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском — серьезный удар по имиджу главы Белого дома и республиканцев в целом. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг — на радость своим врагам. Их союз был несущей конструкцией власти Трампа, а теперь демократы и либеральные республиканцы могут использовать этот раскол в своих интересах», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор предположил, что причина ссоры — скорее, в поведении Маска, но политически пострадает в первую очередь Трамп. «Их мощный тандем, наводивший ужас на ультра-либералов всего мира, больше не существует. А внутренние конфликты, как и во время первого срока Трампа, снова ослабляют его позиции», — добавил Пушков. Ранее между Трампом и Маском возник конфликт после того, как бизнесмен публично раскритиковал проект бюджета администрации Белого дома, назвав его «мерзостью». В ответ президент США предложил прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям Маска, отметив, что это позволит сэкономить значительные средства бюджета. Трамп также заявлял о своем разочаровании в дружбе с предпринимателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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