Советники Трампа намерены помирить президента и Маска

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Администрация Трампа намерена организовать телефонный разговор президента с Илоном Маском на фоне их ссоры
Администрация Трампа намерена организовать телефонный разговор президента с Илоном Маском на фоне их ссоры Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Советники президента США Дональда Трампа проведут телефонный разговор с предпринимателем Илоном Маском в пятницу, чтобы урегулировать публичный конфликт между сторонами. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Помощники Белого дома <...> запланировали на 6 июня телефонный разговор [Трампа] c Илоном Маском, чтобы заключить мир», — приводят американские журналисты слова своих источников. Причем администрация президента США изначально пыталась убедить Трампа избегать публичную критику в адрес основателя Tesla Маска. 

Сам Дональд Трамп в коротком телефонном интервью изданию подчеркнул, что не видит серьезных проблем в отношениях с Маском. Президент заявил, что ситуация находится под контролем: «Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда», — цитирует его Politico.

Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как предприниматель резко раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав «убить» инициативу. В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, отметив, что ранее оказал ему значительную поддержку. Маск заявил, что именно благодаря его действиям Трамп стал президентом и республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После публичной перепалки акции Tesla на открытии торгов в четверг снизились почти на 14%. URA.RU рассказывало подробнее о ссоре в отдельной трансляции. Журналисты из США уверены, что ссора может навредить репутации обоих, сообщает RT.

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Советники президента США Дональда Трампа проведут телефонный разговор с предпринимателем Илоном Маском в пятницу, чтобы урегулировать публичный конфликт между сторонами. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. «Помощники Белого дома <...> запланировали на 6 июня телефонный разговор [Трампа] c Илоном Маском, чтобы заключить мир», — приводят американские журналисты слова своих источников. Причем администрация президента США изначально пыталась убедить Трампа избегать публичную критику в адрес основателя Tesla Маска.  Сам Дональд Трамп в коротком телефонном интервью изданию подчеркнул, что не видит серьезных проблем в отношениях с Маском. Президент заявил, что ситуация находится под контролем: «Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда», — цитирует его Politico. Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как предприниматель резко раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав «убить» инициативу. В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, отметив, что ранее оказал ему значительную поддержку. Маск заявил, что именно благодаря его действиям Трамп стал президентом и республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После публичной перепалки акции Tesla на открытии торгов в четверг снизились почти на 14%. URA.RU рассказывало подробнее о ссоре в отдельной трансляции. Журналисты из США уверены, что ссора может навредить репутации обоих, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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