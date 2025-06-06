Советники Трампа намерены помирить президента и Маска

Советники президента США Дональда Трампа проведут телефонный разговор с предпринимателем Илоном Маском в пятницу, чтобы урегулировать публичный конфликт между сторонами. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
«Помощники Белого дома <...> запланировали на 6 июня телефонный разговор [Трампа] c Илоном Маском, чтобы заключить мир», — приводят американские журналисты слова своих источников. Причем администрация президента США изначально пыталась убедить Трампа избегать публичную критику в адрес основателя Tesla Маска.
Сам Дональд Трамп в коротком телефонном интервью изданию подчеркнул, что не видит серьезных проблем в отношениях с Маском. Президент заявил, что ситуация находится под контролем: «Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда», — цитирует его Politico.
Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как предприниматель резко раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав «убить» инициативу. В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, отметив, что ранее оказал ему значительную поддержку. Маск заявил, что именно благодаря его действиям Трамп стал президентом и республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После публичной перепалки акции Tesla на открытии торгов в четверг снизились почти на 14%. URA.RU рассказывало подробнее о ссоре в отдельной трансляции. Журналисты из США уверены, что ссора может навредить репутации обоих, сообщает RT.
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