Артем Тимофеев из Челябинской области, которого подозревают к атакам БПЛА на Россию, оказался связан с кандидатом на пост заместителя министра обороны Украины Екатерины Коваль. Об этом говорится в данных на странице Тимофеева в соцсети.
«Из данных на странице Тимофеева в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ), как минимум с 2016 года он поддерживал контакты с 35-летней уроженкой Харькова Екатериной Коваль. Она неоднократно проявляла активность на страницах супруги Тимофеева, ставя „лайки“ под семейными публикациями, в том числе посвященными их свадьбе», — пишут «Известия» со ссылкой на данные из соцсетей. В 2019 году Коваль претендовала на пост замминистра обороны Украины.
Сама Коваль имеет множество связей среди высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), участвовала в общих с НАТО госпрограммах и возглавляет фонд помощи украинским офицерам спецназа. Про Коваль известно, что она с молодости увлекалась политикой, имеет звание лейтенанта запаса и степень магистра по внешней политике и безопасности. На своей странице в соцсети она называет себя политтехнологом и отмечает опыт сотрудничества с Верховной радой (была помощницей депутата Максима Ефимова от Блока Петра Порошенко).
Не исключено, что Тимофеев и Коваль являются родственниками. Мать Тимофеева, которая живет на Украине, носит ту же фамилию — Анна Коваль. Женщина открыто демонстрирует антироссийскую позицию на своей странице в соцсети.
1 июня дроны, которые взлетели прямо из фур, атаковали некоторые регионы России. Позднее появился первый подозреваемый — им стал Тимофеев, который переехал в Миасс с Украины вместе с женой Екатериной. Оба покинули Россию за несколько дней до атак. Тимофеев вчера был о фициально объявлен в розыск.
Тимофеев, по предварительным данным, снимал помещение в Челябинске по Свердловскому тракту, где собирались дроны. Его жена была тату-мастером. Известно, что Тимофеевы жили на «широкую ногу». Артем в чате ценителей роскоши хвастался часами на миллион, его жена только на покупки на маркетплейсах за четыре говда потратила более трех миллионов рублей.
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