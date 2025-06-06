Челябинец Тимофеев, причастный к атакам БПЛА, связан с экс-кандидатом на пост замминистра обороны Украины

Челябинец Тимофеев связан с экс-кандидатом на пост замминистра обороны Украины
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Не исключено, что Коваль является родственницей Тимофеева
Не исключено, что Коваль является родственницей Тимофеева Фото:
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

Артем Тимофеев из Челябинской области, которого подозревают к атакам БПЛА на Россию, оказался связан с кандидатом на пост заместителя министра обороны Украины Екатерины Коваль. Об этом говорится в данных на странице Тимофеева в  соцсети.

«Из данных на странице Тимофеева в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ), как минимум с 2016 года он поддерживал контакты с 35-летней уроженкой Харькова Екатериной Коваль. Она неоднократно проявляла активность на страницах супруги Тимофеева, ставя „лайки“ под семейными публикациями, в том числе посвященными их свадьбе», — пишут «Известия» со ссылкой на данные из соцсетей.  В 2019 году Коваль претендовала на пост замминистра обороны Украины. 

Сама Коваль имеет множество связей среди высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), участвовала в общих с НАТО госпрограммах и возглавляет фонд помощи украинским офицерам спецназа. Про Коваль известно, что она с молодости увлекалась политикой, имеет звание лейтенанта запаса и степень магистра по внешней политике и безопасности. На своей странице в соцсети она называет себя политтехнологом и отмечает опыт сотрудничества с Верховной радой (была помощницей депутата Максима Ефимова от Блока Петра Порошенко). 

Не исключено, что Тимофеев и Коваль являются родственниками. Мать Тимофеева, которая живет на Украине, носит ту же фамилию — Анна Коваль. Женщина открыто демонстрирует антироссийскую позицию на своей странице в соцсети. 

1 июня дроны, которые взлетели прямо из фур, атаковали некоторые регионы России. Позднее появился первый подозреваемый — им стал Тимофеев, который переехал в Миасс с Украины вместе с женой Екатериной. Оба покинули Россию за несколько дней до атак. Тимофеев вчера был о фициально объявлен в розыск

Тимофеев, по предварительным данным, снимал помещение в Челябинске по Свердловскому тракту, где собирались дроны. Его жена была тату-мастером. Известно, что Тимофеевы жили на «широкую ногу». Артем в чате ценителей роскоши хвастался часами на миллион, его жена только на покупки на маркетплейсах за четыре говда потратила более трех миллионов рублей. 

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Артем Тимофеев из Челябинской области, которого подозревают к атакам БПЛА на Россию, оказался связан с кандидатом на пост заместителя министра обороны Украины Екатерины Коваль. Об этом говорится в данных на странице Тимофеева в  соцсети. «Из данных на странице Тимофеева в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ), как минимум с 2016 года он поддерживал контакты с 35-летней уроженкой Харькова Екатериной Коваль. Она неоднократно проявляла активность на страницах супруги Тимофеева, ставя „лайки“ под семейными публикациями, в том числе посвященными их свадьбе», — пишут «Известия» со ссылкой на данные из соцсетей.  В 2019 году Коваль претендовала на пост замминистра обороны Украины.  Сама Коваль имеет множество связей среди высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), участвовала в общих с НАТО госпрограммах и возглавляет фонд помощи украинским офицерам спецназа. Про Коваль известно, что она с молодости увлекалась политикой, имеет звание лейтенанта запаса и степень магистра по внешней политике и безопасности. На своей странице в соцсети она называет себя политтехнологом и отмечает опыт сотрудничества с Верховной радой (была помощницей депутата Максима Ефимова от Блока Петра Порошенко).  Не исключено, что Тимофеев и Коваль являются родственниками. Мать Тимофеева, которая живет на Украине, носит ту же фамилию — Анна Коваль. Женщина открыто демонстрирует антироссийскую позицию на своей странице в соцсети.  1 июня дроны, которые взлетели прямо из фур, атаковали некоторые регионы России. Позднее появился первый подозреваемый — им стал Тимофеев, который переехал в Миасс с Украины вместе с женой Екатериной. Оба покинули Россию за несколько дней до атак. Тимофеев вчера был о фициально объявлен в розыск.  Тимофеев, по предварительным данным, снимал помещение в Челябинске по Свердловскому тракту, где собирались дроны. Его жена была тату-мастером. Известно, что Тимофеевы жили на «широкую ногу». Артем в чате ценителей роскоши хвастался часами на миллион, его жена только на покупки на маркетплейсах за четыре говда потратила более трех миллионов рублей. 
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