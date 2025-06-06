Легенда уральской журналистики Шеремет прокомментировал обыски с кувалдой в URA.RU

Основатель ТАУ Шеремет назвал печальной ситуацию с обысками в URA.RU

06 июня 2025 в 16:40 Размер текста - 17 +

Иннокентий Шеремет надеется, что все закончится штрафами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Телеведущий, основатель ТАУ Иннокентий Шеремет отреагировал на прошедшие 5 июня обыски с кувалдой в Свердловской редакции URA.RU и задержание редактора Дениса Аллаярова. Он назвал ситуацию печальной. Так как вменяемая якобы взятка дяде Аллаярова — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову — за якобы получение ежедневных сводок полиции не является поводом для таких акций. Об этом журналист рассказал корреспонденту URA.RU. «Будем надеяться, что все-таки, поскольку близкие родственники, никакой „взятки“ не будет. Тем более 20 тысяч рублей (якобы была передачи 20 тысяч рублей дяде-полицейскому, — прим. URA.RU) — это смешно звучит. Ну, будем надеяться, что в худшем случае закончится все штрафами. А так, конечно, печально. Патриотическое СМИ общефедерального значения, хотя и со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Но это грустно, это немножко не вдохновляет», — заявил Шеремет. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий, основатель ТАУ Иннокентий Шеремет отреагировал на прошедшие 5 июня обыски с кувалдой в Свердловской редакции URA.RU и задержание редактора Дениса Аллаярова. Он назвал ситуацию печальной. Так как вменяемая якобы взятка дяде Аллаярова — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову — за якобы получение ежедневных сводок полиции не является поводом для таких акций. Об этом журналист рассказал корреспонденту URA.RU. «Будем надеяться, что все-таки, поскольку близкие родственники, никакой „взятки“ не будет. Тем более 20 тысяч рублей (якобы была передачи 20 тысяч рублей дяде-полицейскому, — прим. URA.RU) — это смешно звучит. Ну, будем надеяться, что в худшем случае закончится все штрафами. А так, конечно, печально. Патриотическое СМИ общефедерального значения, хотя и со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Но это грустно, это немножко не вдохновляет», — заявил Шеремет. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа.