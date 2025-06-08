Верховный суд подвел черту под банкротством АИР Челябинской области

09 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

VIP-челябинцы, с которых хотели взыскать почти миллиард рублей, могу выдохнуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу финансового управляющего обанкротившегося Агентства инвестиционного развития (АИР) Челябинской области. Информация об этом появилась в базе дел. Заявление было зарегистрировано 2 июня. Определение с формулировкой «вернуть без рассмотрения» вынесено 5 июня. Финансовый управляющий пытался оспорить решение 18 апелляционного арбитражного суда, отказавшегося взыскать в счет погашения долгов АИР почти миллиард рублей со счетов высокопоставленных челябинцев, в разное время входивших в наблюдательный совет агентства. Учредителем АИР было министерство экономразвития региона. В 2018 году, когда областью руководил Борис Дубровский, через АИР купили 131 квартиру для артистов театров Челябинска. С этой сделки не был уплачен налог. К сентябрю 2020 года долг по налогам с учетом пеней достиг миллиарда рублей. В 2023 АИР подало ходатайство о банкротстве, суд ходатайство удовлетворил. Финансовый управляющий пытался забрать квартиры у артистов, но это ему не удалось. Тогда он потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дубровского и 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке жилья для артистов. В совет входили бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, экс-руководители АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, а также другие VIP. Суд отказал в удовлетворении этого требования, после чего управляющий последовательно пытался обжаловать это решение в нескольких инстанциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу финансового управляющего обанкротившегося Агентства инвестиционного развития (АИР) Челябинской области. Информация об этом появилась в базе дел. Заявление было зарегистрировано 2 июня. Определение с формулировкой «вернуть без рассмотрения» вынесено 5 июня. Финансовый управляющий пытался оспорить решение 18 апелляционного арбитражного суда, отказавшегося взыскать в счет погашения долгов АИР почти миллиард рублей со счетов высокопоставленных челябинцев, в разное время входивших в наблюдательный совет агентства. Учредителем АИР было министерство экономразвития региона. В 2018 году, когда областью руководил Борис Дубровский, через АИР купили 131 квартиру для артистов театров Челябинска. С этой сделки не был уплачен налог. К сентябрю 2020 года долг по налогам с учетом пеней достиг миллиарда рублей. В 2023 АИР подало ходатайство о банкротстве, суд ходатайство удовлетворил. Финансовый управляющий пытался забрать квартиры у артистов, но это ему не удалось. Тогда он потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дубровского и 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке жилья для артистов. В совет входили бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, экс-руководители АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, а также другие VIP. Суд отказал в удовлетворении этого требования, после чего управляющий последовательно пытался обжаловать это решение в нескольких инстанциях.