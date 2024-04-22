Верховный суд не стал отбирать квартиры у челябинских артистов

22 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Суд определил отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд РФ отказался рассматривать ходатайство конкурсного управляющего «Агентства инвестиционного развития Челябинской области» (АИР) Алексея Пивоварова, требовавшего забрать квартиры у артистов челябинских театров. Все решения нижестоящих судов, по которым жилье сохранили за актерами, оставлены в силе, говорится в решении суда. «Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделками договоров передачи квартир. Определением Арбитражного суда Челябинской области, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Уральского округа в удовлетворении заявления отказано. Суд определил отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в решении суда. АИР, подведомственное министерству экономического развития Челябинской области, признано банкротом в сентябре 2022 года. Пивоваров подал иск о взыскании по долгам агентства с правительства и минфина области свыше одного миллиарда рублей. Он также потребовал признать недействительным договор, заключенный еще при губернаторе Борисе Дубровском, согласно которому областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам региональных театров оперы и драмы. Сделка по квартирам проходила через АИР. По требованию Пивоварова на квартиры был наложен арест, но областным властям удалось добиться снятия ареста. Теперь квартиры окончательно остались за артистами. Между тем в рамках банкротства АИР, под арестом остается имущество бывших членов наблюдательного совета агентства. Среди них бывшие вице-губернатора, сам экс-губернатор Борису Дубровский, а также экс-директора агентства и другие известные VIP. Именно наблюдательный совет одобрил сделку, с которой не были уплачены налоги, что и стало поводом для выставления штрафных санкций со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), на сумму свыше миллиарда рублей и банкротства агентства. Пивоваров считает, что члены наблюдательного совета должны понести субсидиарную ответственность и погасить миллиардный долг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ отказался рассматривать ходатайство конкурсного управляющего «Агентства инвестиционного развития Челябинской области» (АИР) Алексея Пивоварова, требовавшего забрать квартиры у артистов челябинских театров. Все решения нижестоящих судов, по которым жилье сохранили за актерами, оставлены в силе, говорится в решении суда. «Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделками договоров передачи квартир. Определением Арбитражного суда Челябинской области, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Уральского округа в удовлетворении заявления отказано. Суд определил отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в решении суда. АИР, подведомственное министерству экономического развития Челябинской области, признано банкротом в сентябре 2022 года. Пивоваров подал иск о взыскании по долгам агентства с правительства и минфина области свыше одного миллиарда рублей. Он также потребовал признать недействительным договор, заключенный еще при губернаторе Борисе Дубровском, согласно которому областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам региональных театров оперы и драмы. Сделка по квартирам проходила через АИР. По требованию Пивоварова на квартиры был наложен арест, но областным властям удалось добиться снятия ареста. Теперь квартиры окончательно остались за артистами. Между тем в рамках банкротства АИР, под арестом остается имущество бывших членов наблюдательного совета агентства. Среди них бывшие вице-губернатора, сам экс-губернатор Борису Дубровский, а также экс-директора агентства и другие известные VIP. Именно наблюдательный совет одобрил сделку, с которой не были уплачены налоги, что и стало поводом для выставления штрафных санкций со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), на сумму свыше миллиарда рублей и банкротства агентства. Пивоваров считает, что члены наблюдательного совета должны понести субсидиарную ответственность и погасить миллиардный долг.