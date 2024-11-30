Суд повторно отклонил жалобу о взыскании с челябинских VIP миллиарда рублей

01 декабря 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Конкурсный управляющий АИР требует взыскать миллиард рублей с челябинских экс-чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил жалобу конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона (АИР) Алексея Пивоварова, требовавшего взыскать один миллиард рублей с экс-членов наблюдательного совета АИР. Ранее такое же решение принял арбитражный суд Челябинской области. «Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего Пивоварова Алексея Алексеевича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца», — говорится в определении суда. Учредителем АИР является министерство экономразвития региона. В 2018 году, когда областью руководил Борис Дубровский, через АИР купили 131 квартиру для артистов театров Челябинска. С этой сделки не был уплачен налог. К сентябрю 2020 года долг по налогам с учетом пеней достиг миллиарда рублей. В 2023 АИР подало ходатайство о банкротстве, суд ходатайство удовлетворил. Пивоваров пытался забрать квартиры у артистов, но это ему не удалось. Тогда он потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дубровского и 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке жилья для артистов. В совет входили бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, экс-руководители АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, а также другие VIP. Суд отказал в удовлетворении этого требования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил жалобу конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона (АИР) Алексея Пивоварова, требовавшего взыскать один миллиард рублей с экс-членов наблюдательного совета АИР. Ранее такое же решение принял арбитражный суд Челябинской области. «Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего Пивоварова Алексея Алексеевича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца», — говорится в определении суда. Учредителем АИР является министерство экономразвития региона. В 2018 году, когда областью руководил Борис Дубровский, через АИР купили 131 квартиру для артистов театров Челябинска. С этой сделки не был уплачен налог. К сентябрю 2020 года долг по налогам с учетом пеней достиг миллиарда рублей. В 2023 АИР подало ходатайство о банкротстве, суд ходатайство удовлетворил. Пивоваров пытался забрать квартиры у артистов, но это ему не удалось. Тогда он потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дубровского и 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке жилья для артистов. В совет входили бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, экс-руководители АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов, а также другие VIP. Суд отказал в удовлетворении этого требования.