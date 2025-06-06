В арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске 6 июня стартовал Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на мероприятии собралось большое количество молодежи.
«Ильменка не терпит шума, пафоса и прочей суеты. Ильменка — это что-то близкое, теплое, а главное — душевное», — заявил шоумен и исполнитель Игорь Ярцев, открывая фестиваль.
«Ильменка» началась с постановки танцевального коллектива под звучание бардовской песни. После на сцену вышли тюменские исполнители Марина Дмитриева и Иван Вершинин. В Челябинск также приехали Дмитрий Хмелев и Галина Хомчик из Москвы, а также группа «Ромарио» при участии свердловского оркестра «В-А-С-Н». О том, как пройдут следующие два дня фестиваля, URA.RU рассказывало ранее.
В дни фестиваля ожидается ясная и теплая погода. В региональном минкульте уточнили, что рассматривается возможность возобновить «походный» стиль мероприятия в будущем. Также возможна параллельная организация двух фестивалей — классического под открытым небом и нового городского.
Фестиваль, организованный фондом Олега Митяева, будет длится до 8 июня. Его программа наполнена бардовскими конкурсами и выступлениями творческих коллективов и артистов В 2025 году он проходит в 49 раз и является частью бренда Челябинской области, однако в столице региона он проходит впервые. Открытие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
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