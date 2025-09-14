РКН объяснил сбои в работе сайта ЦИК во время выборов

РКН: сбой в работе ЦИК РФ связан с неполадками в сети «Ростелекома»
Сбои в работе ЦИК РФ связаны с техническими неполадками у «Ростелекома»
Сбой в работе сайта Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) произошел по причине технических неполадок в сети «Ростелекома». Об этом рассказали в Роскомнадзоре. 

«Фиксируется сбой на сети Ростелеком. Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора журналистам «Интерфакса». По данным ведомства, сбой был зафиксирован днем, примерно в 12:20 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что отказ оборудования на маршрутизаторе М10 привел к затруднениям в передаче интернет-трафика. Это могло затронуть доступность ряда государственных ресурсов, в том числе официального сайта ЦИК РФ. В настоящий момент авария устраняется.

До этого в РКН отмечали почти под сотню DDoS-атак на ресурсы ЦИК РФ. Также глава центрального избиркома Элла Памфилова сообщала о беспрецедентных кибератаках на интернет-ресурсы комиссии в ходе выборов. Однако технические неполадки не влияют в целом на ход голосования, отмечала она.

