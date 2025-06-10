Челябинка, убившая младенца в стиральной машине, отправится под суд

Жительница поселка Сулея Саткинского района Челябинской области, которая поместила новорожденного сына в пластиковый пакет и засунула зимой в уличную стиральную машинку, предстанет перед судом. Следователи собрали доказательства убийства новорожденного, сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Следственным отделом по городу Сатка регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным предварительного следствия, женщина родила здорового ребенка на 40 неделе беременности в ночь на 5 ноября 2024 года. Роды проходили без медицинской помощи в бане частного дома на улице Калиновка.
«Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила его в закрытой стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении при температуре от трех до шести градусов мороза. Тем самым фигурантка создала условия, исключающие возможность его выживания, вследствие чего наступила смерть ребенка», — пояснили в пресс-службе СКР.
После родов состояние женщины ухудшилось и она обратилась к медикам. Изначально был поставлен диагноз «криминальный аборт», однако позже выяснилось, что челябинка родила самостоятельно. Возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Новорожденный был третьим ребенком женщины. В рамках программы «За гранью» женщина рассказала свою версию произошедшего. Она утверждала, что родила уже мертвого ребенка и не помнит, почему засунула малыша в пакет и затем в стиральную машину на морозе.
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