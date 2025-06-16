16 июня 2025

«Яблочники» подали документы в избирком на выборах в челябинское заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
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Для регистрации кандидатов «яблочникам» будет нужно собрать подписи
Для регистрации кандидатов «яблочникам» будет нужно собрать подписи Фото:

Челябинское реготделение партии «Яблоко» подало в избирком документы пятерых кандидатов на выборы в законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в отделении.

«Список кандидатов в заксобрание Челябинской области от партии „Яблоко“ подан в облизбирком. Ждем его заверения в течение трех дней», — сообщили в реготделении партии.

На выборы яблочники выдвинуты как одномандатники. Они пойдут по пяти избирательным округам. По округу № 9, включающему в себя большую часть Миасса, пойдет Валентина Комкова. По округам № 12, 16 и 18 (все находятся на территории различных районов Челябинска) — Андрей Талевлин, Ярослав Щербаков и Наталья Таврина соответственно. По округу № 25 Октябрьский и Троицкий муниципальные округа) — Сергей Шичков. Для регистрации в качестве кандидата каждому из них потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения.

Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. Одновременно состоятся выборы в собрания депутатов большинства муниципалитетов области. Выдвижение кандидатов стартовало 11 июня. Первым выдвинутым кандидатом стала самовыдвиженец Елена Юртаева по округу № 21. Ей также необходим сбор подписей. От него освобождены только представители партий, представленных в парламенте.

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Челябинское реготделение партии «Яблоко» подало в избирком документы пятерых кандидатов на выборы в законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в отделении. «Список кандидатов в заксобрание Челябинской области от партии „Яблоко“ подан в облизбирком. Ждем его заверения в течение трех дней», — сообщили в реготделении партии. На выборы яблочники выдвинуты как одномандатники. Они пойдут по пяти избирательным округам. По округу № 9, включающему в себя большую часть Миасса, пойдет Валентина Комкова. По округам № 12, 16 и 18 (все находятся на территории различных районов Челябинска) — Андрей Талевлин, Ярослав Щербаков и Наталья Таврина соответственно. По округу № 25 Октябрьский и Троицкий муниципальные округа) — Сергей Шичков. Для регистрации в качестве кандидата каждому из них потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. Одновременно состоятся выборы в собрания депутатов большинства муниципалитетов области. Выдвижение кандидатов стартовало 11 июня. Первым выдвинутым кандидатом стала самовыдвиженец Елена Юртаева по округу № 21. Ей также необходим сбор подписей. От него освобождены только представители партий, представленных в парламенте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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