«Яблочники» подали документы в избирком на выборах в челябинское заксобрание

Челябинское реготделение партии «Яблоко» подало в избирком документы пятерых кандидатов на выборы в законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в отделении.
«Список кандидатов в заксобрание Челябинской области от партии „Яблоко“ подан в облизбирком. Ждем его заверения в течение трех дней», — сообщили в реготделении партии.
На выборы яблочники выдвинуты как одномандатники. Они пойдут по пяти избирательным округам. По округу № 9, включающему в себя большую часть Миасса, пойдет Валентина Комкова. По округам № 12, 16 и 18 (все находятся на территории различных районов Челябинска) — Андрей Талевлин, Ярослав Щербаков и Наталья Таврина соответственно. По округу № 25 Октябрьский и Троицкий муниципальные округа) — Сергей Шичков. Для регистрации в качестве кандидата каждому из них потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения.
Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. Одновременно состоятся выборы в собрания депутатов большинства муниципалитетов области. Выдвижение кандидатов стартовало 11 июня. Первым выдвинутым кандидатом стала самовыдвиженец Елена Юртаева по округу № 21. Ей также необходим сбор подписей. От него освобождены только представители партий, представленных в парламенте.
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