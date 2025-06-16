ЕР утвердила кандидатов на выборы в челябинский парламент по списку и в округах

Региональная конференция «Единой России» утвердила кандидатов выборной кампании 2025 года в Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU.
Все 30 одномандатных округов «закрыли» победителями праймериз. Итоговый список не претерпел отличий от уже опубликованного URA.RU.
«Важным показателем эффективности работы остается результат на выборах по партийным спискам. Именно он демонстрирует реальный уровень доверия избирателей. Успех кандидата в одномандатном округе, конечно, также важен. Он определяет уровень поддержки конкретного кандидата. При этом эффективность кандидата-одномандатника будет определяться не только уровнем его личной поддержки, но и поддержкой партии по списку в его округе», — добавил также Текслер.
Итоговый вариант списка включает 46 человек. Возглавляет его сам Текслер. При этом всем кандидатам-списочникам придется агитировать в пользу однопартийцев и в одномандатных округах. «За» утверждение списка проголосовали 154 делегата, один был против.
Всего в Челябинске собрались 155 единороссов со всего региона. Ключевыми участниками стали члены регионального политсовета и кадровой комиссии, действующие депутаты заксобрания и победители праймериз.
«783 достойных кандидата из 3500 претендентов получили право представлять интересы жителей региона в сентябре на выборах депутата заксобрания Челябинской области и органов местного самоуправления партии „Единая Россия“. Особый повод для гордости вызывает тот факт, что среди победителей предварительного голосования 92 человека, это те, чья жизнь неразрывно связана со службой Отечеству, прежде всего в их участии в специальной военной операции и других вооруженных конфликтах, и конечно также жены, матери, отцы военнослужащих», — окончательно подвел итоги предварительного голосования губернатор области, лидер региональной организации ЕР Алексей Текслер.
В Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.
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