Федеральный министр соберет в Екатеринбурге ректоров вузов, с одним из них поговорит отдельно

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков проведет в Екатеринбурге совещание с ректорами вузов. Отдельно у него запланирована встреча с новым ректором УрФУ Ильей Обабковым, рассказал URA.RU осведомленный источник. В уральской столице Фалькова ждут сегодня, 17 июня.
«Главная задача — пообщаться с вузами. Основное внимание новой модели образования, контрольным цифрам приема, участникам СВО. Такое совещание планировалось давно, несколько раз сдвигалось», — поделился собеседник.
Приезд Фалькова в Екатеринбург также интересен в контексте назначения нового ректора УрФУ. После отставки Виктора Кокшарова им стал декан радиофака Илья Обабков. Конкурентом Обабкова в борьбе за высокую должность считался первый проректор по экономике Даниил Сандлер. По словам источника агентства, кандидатуру Обабкова Фальков поддерживал, у них даже была встреча по этому поводу. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. В качестве исполняющего обязанности ректора Обабкова представили 30 мая — на расширенном заседании ректората с участием замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева.
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