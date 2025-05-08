Общество В центре Екатеринбурга отключили интернет в День Победы. Фото 09 мая 2025 в 09:35 Размер текста - 17 + Ограничения действуют на центральных улицах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая — 2025 год В центре Екатеринбурга ввели ограничения на работу мобильного интернета. У горожан не получается зайти в ряд приложений, сказал читатель URA.RU. «Попыталась зайти в приложение банка. Не вышло», — сказала собеседница агентства. При этом у абонентов «Мотива» связь есть. В УФСБ по Свердловской области ранее говорили, что меры вводят из соображений безопасности. Ограничения действуют до 23 часов. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева. За ходом мероприятий, посвященных 9 Мая, URA.RU следит в режиме онлайн. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Екатеринбурга ввели ограничения на работу мобильного интернета. У горожан не получается зайти в ряд приложений, сказал читатель URA.RU. «Попыталась зайти в приложение банка. Не вышло», — сказала собеседница агентства. При этом у абонентов «Мотива» связь есть. В УФСБ по Свердловской области ранее говорили, что меры вводят из соображений безопасности. Ограничения действуют до 23 часов. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева. За ходом мероприятий, посвященных 9 Мая, URA.RU следит в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям