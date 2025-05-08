В центре Екатеринбурга ввели ограничения на работу мобильного интернета. У горожан не получается зайти в ряд приложений, сказал читатель URA.RU.
«Попыталась зайти в приложение банка. Не вышло», — сказала собеседница агентства. При этом у абонентов «Мотива» связь есть. В УФСБ по Свердловской области ранее говорили, что меры вводят из соображений безопасности.
Ограничения действуют до 23 часов. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева. За ходом мероприятий, посвященных 9 Мая, URA.RU следит в режиме онлайн.
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