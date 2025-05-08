08 мая 2025

В центре Екатеринбурга отключили интернет в День Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, победа, день победы, 9мая, зенитное орудие
Ограничения действуют на центральных улицах города Фото:
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Свердловчане празднуют 9 Мая — 2025 год

В центре Екатеринбурга ввели ограничения на работу мобильного интернета. У горожан не получается зайти в ряд приложений, сказал читатель URA.RU.

«Попыталась зайти в приложение банка. Не вышло», — сказала собеседница агентства. При этом у абонентов «Мотива» связь есть. В УФСБ по Свердловской области ранее говорили, что меры вводят из соображений безопасности.

Ограничения действуют до 23 часов. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева. За ходом мероприятий, посвященных 9 Мая, URA.RU следит в режиме онлайн.

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В центре Екатеринбурга ввели ограничения на работу мобильного интернета. У горожан не получается зайти в ряд приложений, сказал читатель URA.RU. «Попыталась зайти в приложение банка. Не вышло», — сказала собеседница агентства. При этом у абонентов «Мотива» связь есть. В УФСБ по Свердловской области ранее говорили, что меры вводят из соображений безопасности. Ограничения действуют до 23 часов. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева. За ходом мероприятий, посвященных 9 Мая, URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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