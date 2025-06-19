Жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга осталась под арестом после освобождения мужа

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест жене бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисе, которую обвиняют в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее ее муж вышел из колонии условно-досрочно.
«Срок меры пресечения в виде домашнего ареста продлен до 22 июля, с сохранением ранее возложенных запретов — на общение с лицами, проходящими по уголовному делу, использование средств связи», — говорится в сообщении. Постановление суда может быть обжаловано в течение 3 суток.
Об аресте Контеевой стало известно 24 марта. До этого она 13 лет скрывалась от «погон». Силовики считают, что вместе с мужем она вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК.
Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег, ему оставалось сидеть 6 лет и три месяца. Сейчас Контеев больше всего хочет увидеть внуков, в его планах на свободе — заниматься социальными проектами, помогать храмам.
«Эти годы меня научили одному: когда заходишь в эту систему, ты должен забыть два слова — ответственность и справедливость. Потому что, к сожалению, зачастую результаты сказывались не в мою сторону. Поэтому нет никакой злобы, нет никакой мести, просто безусловно, время, и я надеюсь, мы с [адвокатом] Сергеем Вячеславовичем [Колоссовским] со временем докажем правоту нашей действий, сфальсифицированные дела. И те люди, которые это делали — Бог им судья», — отметил он в своем первом интервью на свободе.
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