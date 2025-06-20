В зоне СВО пермяк остановил прорыв ВСУ и помог эвакуировать раненых товарищей

Младший сержант гвардейского полка «Мантикора» Александр (фамилия не указана в целях безопасности) из Прикамья смог остановить прорыв украинских боевиков в зоне соприкосновения. По данным краевого военкомата, он в составе своей группы получил приказ оказать медпомощь и эвакуировать раненых военнослужащих из ДНР.
«Прибыв к месту нахождения раненых, пермяк незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. Противник, используя огневое превосходство, попытался прорвать линию обороны в данном секторе. Александр, заняв оптимальную огневую позицию, точными выстрелами уничтожил двух боевиков ВСУ, которые почти достигли линии обороны, тем самым предотвратив дальнейшее продвижение и закрепление вражеских сил», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59».
Благодаря действиям гвардии младшего сержанта раненые бойцы были эвакуированы, а попытка прорыва — отражена. За проявленные доблесть и отвагу жителя Пермского края наградили «Орденом Мужества».
Ранее военнослужащие из Пермского края уже раз отмечались государственными наградами за участие в боевых действиях в зоне СВО. Так, доброволец из региона получил пятую медаль за участие в освобождении Артемовска, Авдеевки, Очеретино и Селидово. А житель села Барда Альгиз Валитов был награжден за проявленную самоотверженность.
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