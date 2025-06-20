20 июня 2025

В зоне СВО пермяк остановил прорыв ВСУ и помог эвакуировать раненых товарищей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бой прошел в лесополосе
Бой прошел в лесополосе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Младший сержант гвардейского полка «Мантикора» Александр (фамилия не указана в целях безопасности) из Прикамья смог остановить прорыв украинских боевиков в зоне соприкосновения. По данным краевого военкомата, он в составе своей группы получил приказ оказать медпомощь и эвакуировать раненых военнослужащих из ДНР.

«Прибыв к месту нахождения раненых, пермяк незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. Противник, используя огневое превосходство, попытался прорвать линию обороны в данном секторе. Александр, заняв оптимальную огневую позицию, точными выстрелами уничтожил двух боевиков ВСУ, которые почти достигли линии обороны, тем самым предотвратив дальнейшее продвижение и закрепление вражеских сил», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59».

Благодаря действиям гвардии младшего сержанта раненые бойцы были эвакуированы, а попытка прорыва — отражена. За проявленные доблесть и отвагу жителя Пермского края наградили «Орденом Мужества».

Ранее военнослужащие из Пермского края уже раз отмечались государственными наградами за участие в боевых действиях в зоне СВО. Так, доброволец из региона получил пятую медаль за участие в освобождении Артемовска, Авдеевки, Очеретино и Селидово. А житель села Барда Альгиз Валитов был награжден за проявленную самоотверженность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Младший сержант гвардейского полка «Мантикора» Александр (фамилия не указана в целях безопасности) из Прикамья смог остановить прорыв украинских боевиков в зоне соприкосновения. По данным краевого военкомата, он в составе своей группы получил приказ оказать медпомощь и эвакуировать раненых военнослужащих из ДНР. «Прибыв к месту нахождения раненых, пермяк незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. Противник, используя огневое превосходство, попытался прорвать линию обороны в данном секторе. Александр, заняв оптимальную огневую позицию, точными выстрелами уничтожил двух боевиков ВСУ, которые почти достигли линии обороны, тем самым предотвратив дальнейшее продвижение и закрепление вражеских сил», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59». Благодаря действиям гвардии младшего сержанта раненые бойцы были эвакуированы, а попытка прорыва — отражена. За проявленные доблесть и отвагу жителя Пермского края наградили «Орденом Мужества». Ранее военнослужащие из Пермского края уже раз отмечались государственными наградами за участие в боевых действиях в зоне СВО. Так, доброволец из региона получил пятую медаль за участие в освобождении Артемовска, Авдеевки, Очеретино и Селидово. А житель села Барда Альгиз Валитов был награжден за проявленную самоотверженность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...