Лучшие российские дроны, которые наводят страх в зоне СВО

С августа 2024 года оптоволоконный дрон ВС РФ «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Это лишь один из множества российских беспилотников, эффективно применяющихся на СВО. Так, «Ланцет» — «думающая» барражирующая боеголовка — способна самостоятельно находить и поражать цели даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Эти и другие лучшие российские дроны и их характеристики — в материале URA.RU.
«Князь Вандал»
Этот оптоволоконный FPV-дрон производства новгородского НПЦ «Ушкуйник» стал настоящим кошмаром для ВСУ. Его ключевая особенность — полная неуязвимость к средствам РЭБ благодаря управлению по оптоволоконному кабелю, который разматывается на расстояние до 30 км. С августа 2024 года «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов, демонстрируя исключительную точность поражения целей.
«Орион»
Разработанный компанией «Кронштадт» этот БПЛА сочетает функции разведчика и ударного аппарата. С продолжительностью полета до 24 часов и возможностью нести до четырех управляемых ракет или авиабомб, «Орион» стал надежным инструментом для решения широкого круга боевых задач. Его максимальная скорость достигает 200 км/ч, а рабочий потолок — 7,5 км.
«Альтиус-У»
Этот тяжелый беспилотник с автономностью до 48 часов и боевой нагрузкой две тонны предназначен для выполнения стратегических миссий. Управляемый через спутниковые каналы связи, он оснащен современными разведывательными системами и может применять высокоточное оружие на больших расстояниях.
«Сириус»
Разработанный для выполнения глобальных миссий тяжелый беспилотник «Сириус» способен находиться в воздухе до 40 часов, преодолевая расстояние до 10 000 км. Его ключевая особенность — возможность ведения разведки и нанесения ударов в радиусе 1000 км от базирования.
Дрон оснащен спутниковой системой управления, что исключает зависимость от наземных станций. Боевая нагрузка в одну тонну позволяет ему нести различные типы вооружения, включая управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
«Гелиос»
«Гелиос» — это специализированный разведывательный дрон, предназначенный для радиолокационного мониторинга и целеуказания. Он способен подниматься на высоту 11 км, оставаясь вне зоны действия большинства ПВО. Имеет автономность до 30 часов и скорость 350 км/ч. Дрон может:
- Обнаруживать передвижение техники и скопления войск.
- Наводить ударные БПЛА и артиллерию.
- Взаимодействовать с самолетами ДРЛО (как российскими А-50, так и иностранными аналогами).
«Ланцет»
«Ланцет» (разработка ZALA Aero, входящей в концерн «Калашников») — это «думающая» крылатая боеголовка, способная самостоятельно идентифицировать и атаковать цели. С начала СВО «Ланцеты» уничтожили сотни единиц вражеской артиллерии, включая РСЗО HIMARS и самоходные орудия «Цезарь». Ключевые особенности:
- Автоматическое распознавание техники (включая маскирующиеся объекты).
- Защита от РЭБ (невосприимчив к большинству систем подавления).
- Дальность полета – до 40 км (в зависимости от модификации).
«Охотник»
«Охотник» — это флагман российской беспилотной авиации, созданный ОКБ им. Сухого. Его характеристики сопоставимы с боевыми самолетами:
- Размах крыла: 19 м.
- Максимальная скорость: 1000 км/ч.
- Боевая нагрузка: до восьми тонн (включая внутренние отсеки для скрытного размещения ракет).
- Дальность: 6000 км.
Дрон способен выполнять задачи как в автономном режиме, так и в паре с истребителями (например, с Су-57). В июне 2024 года «Охотник» впервые применили в зоне СВО, подтвердив его способность поражать защищенные объекты.
«Гром»
«Гром» — один из самых скоростных российских беспилотников, способный разгоняться до 1000 км/ч. При длине 14 метров и весе пять тонн он может нести до двух тонн боевой нагрузки, включая:
- Управляемые авиабомбы (калибр 100–500 кг).
- Ракеты класса «воздух-поверхность».
- Дроны-камикадзе «Молния» (запускаемые с борта).
Его ключевая задача — быстрый прорыв ПВО и точечные удары по стратегическим целям. Разработанный «Кронштадтом», «Гром» впервые был представлен на форуме «Армия-2020» и с тех пор активно совершенствуется.
«Куб-СМ»
Разработанный «Калашниковым» «Куб-СМ» — то мобильная пусковая установка, способная выпускать 14 ударных дронов-камикадзе и два разведчика-ретранслятора. Комплекс уже применяется в зоне СВО, демонстрируя эффективность против групповых целей. Принцип работы:
- Разведчики обнаруживают цели и передают данные оператору.
- Ударные дроны атакуют в режиме «роя», подавляя ПВО и уничтожая технику.
- Используются боеголовки с взрывчаткой вдвое мощнее тротила.
«Сифа»
Созданный VVZ Drones FPV-дрон «Сифа» предназначен для борьбы с воздушными целями: боевыми вертолетами (типа Mi-8, Black Hawk), тяжелыми ударными БПЛА (например, Bayraktar TB2). «Сифа» работает в паре с системами РЭБ, что делает его неуязвимым для стандартных методов противодействия. Характеристики:
- Скорость: 225 км/ч.
- Полезная нагрузка: 0,7 кг (спецбоеприпас для поражения воздушных целей).
- Автоматическое наведение (нейросетевое распознавание целей).
«Орлан-10»
Этот компактный беспилотник от петербургских разработчиков стал незаменимым помощником российских войск. Оснащенный современной оптикой и тепловизорами, он способен обнаруживать цели в любое время суток. «Орлан-10» выполняет не только разведывательные функции, но и ведет радиоэлектронную разведку, перехватывая вражеские переговоры. Уникальная особенность — возможность рассылки СМС-сообщений с призывами сложить оружие непосредственно на позиции противника.
«Микроб»
Разработанный новосибирскими умельцами при поддержке Кулибин-клуба этот беспилотник сочетает функции разведчика и ударного аппарата. Его ключевое преимущество — система искусственного интеллекта, позволяющая автономно преследовать цель, адаптируясь к ее маневрам. «Микроб» оснащен эффективной защитой от РЭБ и особенно ценится штурмовыми подразделениями за свою надежность в ближнем бою.
«Упырь»
Созданный на Урале на пожертвования граждан этот дрон стал символом «народного ВПК». Его разработчики вдохновлялись турецкими «Байрактарами», но создали уникальный продукт — компактный, маневренный и смертоносный. «Упырь» доказал свою эффективность, уничтожая бронетехнику, включая американские Abrams, и успешно поражая подвижные цели на воде.
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