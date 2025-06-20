20 июня 2025

Третий депутат пермского заксо выдвинулся в губернаторы региона. Инсайд URA.RU подтвердился

ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Пермского края депутата Постникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету законодательного собрания Пермского края. Пермь, постников олег
Для Олега Постникова это третьи выборы главы региона Фото:

ЛДПР выдвинула на выборы губернатора координатора реготделения в Пермском крае и депутата заксобрания Олега Постникова. Об этом сообщил источник в политэлитах региона. Постников стал третьим депутатом, который участвует в борьбе за пост главы региона.

«На конференции было около 30 делегатов. Все поддержали выдвижение Олега Постникова», — отметил инсайдер. По его словам, в своем выступлении на конференции Постников отметил, что с каждым годом партия на выборах губернатора набирает все больше голосов. И пообещал на этот раз победить.

Олег Постников подтвердил URA.RU информацию о своем выдвижении. Сегодня, 21 июня, он намерен подать документы на выдвижение в избирком. Постников стал третьим депутатом ЗС, который участвует в кампании. «Новые люди» выдвинули руководителя фракции и реготделения Дениса Шитова, КПРФ — вице-спикера Ксению Айтакову. Первым документы в избирком сдал глава региона Дмитрий Махонин. Для Олега Постникова это третьи выборы главы региона.

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ЛДПР выдвинула на выборы губернатора координатора реготделения в Пермском крае и депутата заксобрания Олега Постникова. Об этом сообщил источник в политэлитах региона. Постников стал третьим депутатом, который участвует в борьбе за пост главы региона. «На конференции было около 30 делегатов. Все поддержали выдвижение Олега Постникова», — отметил инсайдер. По его словам, в своем выступлении на конференции Постников отметил, что с каждым годом партия на выборах губернатора набирает все больше голосов. И пообещал на этот раз победить. Олег Постников подтвердил URA.RU информацию о своем выдвижении. Сегодня, 21 июня, он намерен подать документы на выдвижение в избирком. Постников стал третьим депутатом ЗС, который участвует в кампании. «Новые люди» выдвинули руководителя фракции и реготделения Дениса Шитова, КПРФ — вице-спикера Ксению Айтакову. Первым документы в избирком сдал глава региона Дмитрий Махонин. Для Олега Постникова это третьи выборы главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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