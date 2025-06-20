Политика Выборы Третий депутат пермского заксо выдвинулся в губернаторы региона. Инсайд URA.RU подтвердился ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Пермского края депутата Постникова 21 июня 2025 в 13:50 Размер текста - 17 + Для Олега Постникова это третьи выборы главы региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU ЛДПР выдвинула на выборы губернатора координатора реготделения в Пермском крае и депутата заксобрания Олега Постникова. Об этом сообщил источник в политэлитах региона. Постников стал третьим депутатом, который участвует в борьбе за пост главы региона. «На конференции было около 30 делегатов. Все поддержали выдвижение Олега Постникова», — отметил инсайдер. По его словам, в своем выступлении на конференции Постников отметил, что с каждым годом партия на выборах губернатора набирает все больше голосов. И пообещал на этот раз победить. Олег Постников подтвердил URA.RU информацию о своем выдвижении. Сегодня, 21 июня, он намерен подать документы на выдвижение в избирком. Постников стал третьим депутатом ЗС, который участвует в кампании. «Новые люди» выдвинули руководителя фракции и реготделения Дениса Шитова, КПРФ — вице-спикера Ксению Айтакову. Первым документы в избирком сдал глава региона Дмитрий Махонин. Для Олега Постникова это третьи выборы главы региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ЛДПР выдвинула на выборы губернатора координатора реготделения в Пермском крае и депутата заксобрания Олега Постникова. Об этом сообщил источник в политэлитах региона. Постников стал третьим депутатом, который участвует в борьбе за пост главы региона. «На конференции было около 30 делегатов. Все поддержали выдвижение Олега Постникова», — отметил инсайдер. По его словам, в своем выступлении на конференции Постников отметил, что с каждым годом партия на выборах губернатора набирает все больше голосов. И пообещал на этот раз победить. Олег Постников подтвердил URA.RU информацию о своем выдвижении. Сегодня, 21 июня, он намерен подать документы на выдвижение в избирком. Постников стал третьим депутатом ЗС, который участвует в кампании. «Новые люди» выдвинули руководителя фракции и реготделения Дениса Шитова, КПРФ — вице-спикера Ксению Айтакову. Первым документы в избирком сдал глава региона Дмитрий Махонин. Для Олега Постникова это третьи выборы главы региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям