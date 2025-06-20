Цискаридзе рассказал, что Владимир Путин вдохновил его выучиться на юриста

Николай Цискариадзе пошел учиться на юриста после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом народный артист рассказал на творческой встрече в Челябинске.
«Я был на совещании, которое длилось несколько часов без перерывов. Владимир Владимирович сидит, что-то записывает. И я вижу что у него нет наушника, то есть ему никто не подсказывает. А он сразу отвечает [на вопрос гостя], допустим по такому-то пункту законодательства...», — вспомнил Цискаридзе.
Особенно Цискаридзе поразило, как президент, будучи юристом по образованию, сразу же разбирался в сложных законодательных вопросах и давал четкие указания по проверке тех или иных пунктов нормативно-правовых актов. Артист балета отметил, что несмотря на долгие выступления гостей встречи, Путин проявлял удивительное терпение, внимательно слушал каждое слово, даже когда выступающие начинали сбиваться и нервничать. Вдохновленный увиденным и услышанным, Цискаридзе осознал необходимость получить образование юриста.
Николай Цискаридзе прибыл в Челябинск в связи с проведением фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит 21 и 22 июня и завершается выпускными выступлениями студентов Академии русского балета, возглавляемой артистом. В ходе визита Цискаридзе совместно с Ириной Текслер, супругой губернатора, а также своими воспитанниками посетил важные достопримечательности города. Кроме того, он поделился своими впечатлениями о местных ремесленных традициях на своем канале в Telegram.
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