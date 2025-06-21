Лепс написал песню об Алле Пугачевой

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Григорий Лепс посвятил Алле Пугачевой песню в новом альбоме
Григорий Лепс посвятил Алле Пугачевой песню в новом альбоме Фото:

Народный артист России Григорий Лепс выпустил новый альбом под псевдонимом наГЛец, названный «И смех и грех». Об этом сообщается в официальном паблике артиста, где отмечается, что проект имеет юмористический характер и создан для развлечения. Среди треков выделяется песня, посвященная Алле Пугачевой.

Альбом «И смех и грех» вышел 20 июня 2025 года и включает несколько треков, среди которых одна из композиций обращена к Алле Пугачевой. В тексте песни рассказывается об односторонних чувствах лирического героя: «Алла Пугачева не любит меня». 

Сюжет строится вокруг ироничной истории, где мужчина признается в любви к одной женщине, но вынужден поддерживать отношения с другой. Он выражает желание петь для своей возлюбленной, посещать ее концерты и театры, однако судьба складывается иначе. В финале упоминается, что Алла Пугачева «поженилась с культурным пацаном», а герой обращается к исполнителю: «Сегодня дядю Гришу — Гришу Лепса люблю!».

Ранее Григорий Лепс высказывался о Пугачевой с уважением. В 2023 году в интервью «Аргументам и фактам» он назвал ее великой артисткой, отметив, что ее уникальный талант позволяет донести песню до слушателей даже шепотом. Лепс подчеркнул, что ни один из поступков Пугачевой не повлиял на его мнение о ней как о профессионале. 

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Народный артист России Григорий Лепс выпустил новый альбом под псевдонимом наГЛец, названный «И смех и грех». Об этом сообщается в официальном паблике артиста, где отмечается, что проект имеет юмористический характер и создан для развлечения. Среди треков выделяется песня, посвященная Алле Пугачевой. Альбом «И смех и грех» вышел 20 июня 2025 года и включает несколько треков, среди которых одна из композиций обращена к Алле Пугачевой. В тексте песни рассказывается об односторонних чувствах лирического героя: «Алла Пугачева не любит меня».  Сюжет строится вокруг ироничной истории, где мужчина признается в любви к одной женщине, но вынужден поддерживать отношения с другой. Он выражает желание петь для своей возлюбленной, посещать ее концерты и театры, однако судьба складывается иначе. В финале упоминается, что Алла Пугачева «поженилась с культурным пацаном», а герой обращается к исполнителю: «Сегодня дядю Гришу — Гришу Лепса люблю!». Ранее Григорий Лепс высказывался о Пугачевой с уважением. В 2023 году в интервью «Аргументам и фактам» он назвал ее великой артисткой, отметив, что ее уникальный талант позволяет донести песню до слушателей даже шепотом. Лепс подчеркнул, что ни один из поступков Пугачевой не повлиял на его мнение о ней как о профессионале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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