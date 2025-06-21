Лепс написал песню об Алле Пугачевой

Народный артист России Григорий Лепс выпустил новый альбом под псевдонимом наГЛец, названный «И смех и грех». Об этом сообщается в официальном паблике артиста, где отмечается, что проект имеет юмористический характер и создан для развлечения. Среди треков выделяется песня, посвященная Алле Пугачевой.
Альбом «И смех и грех» вышел 20 июня 2025 года и включает несколько треков, среди которых одна из композиций обращена к Алле Пугачевой. В тексте песни рассказывается об односторонних чувствах лирического героя: «Алла Пугачева не любит меня».
Сюжет строится вокруг ироничной истории, где мужчина признается в любви к одной женщине, но вынужден поддерживать отношения с другой. Он выражает желание петь для своей возлюбленной, посещать ее концерты и театры, однако судьба складывается иначе. В финале упоминается, что Алла Пугачева «поженилась с культурным пацаном», а герой обращается к исполнителю: «Сегодня дядю Гришу — Гришу Лепса люблю!».
Ранее Григорий Лепс высказывался о Пугачевой с уважением. В 2023 году в интервью «Аргументам и фактам» он назвал ее великой артисткой, отметив, что ее уникальный талант позволяет донести песню до слушателей даже шепотом. Лепс подчеркнул, что ни один из поступков Пугачевой не повлиял на его мнение о ней как о профессионале.
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