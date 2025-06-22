Трамп поговорил с Нетаньяху после атаки США на ядерные объекты Ирана

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Трамп созвонился с Нетаньяху, после удара США по объектам в Иране
Трамп созвонился с Нетаньяху, после удара США по объектам в Иране Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры после нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили представители Белого дома телеканалу CNN.

"Трамп и Нетаньяху поговорили после того, как США нанесли удары по Ирану", — сообщил CNN. Детали беседы не раскрываются.

Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось, что США нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил американский президент Дональд Трамп.

После, как сообщил CNN, в Белом доме удары США по иранским ядерным объектам посчитали «очень эффективными». Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры после нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили представители Белого дома телеканалу CNN. "Трамп и Нетаньяху поговорили после того, как США нанесли удары по Ирану", — сообщил CNN. Детали беседы не раскрываются. Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты. Ранее сообщалось, что США нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил американский президент Дональд Трамп. После, как сообщил CNN, в Белом доме удары США по иранским ядерным объектам посчитали «очень эффективными». Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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