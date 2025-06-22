CNN: Трамп создал себе головную боль, начав бомбить Иран

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Трамп усложнил себе жизнь
Трамп усложнил себе жизнь Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент США Дональд Трамп усложнил себе ситуацию атаками на Иран. Американская администрация, вероятно, рассчитывала на ограниченные возможности Ирана для контратаки по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает CNN.

«Белый дом, возможно, посчитал, что у Тегерана теперь меньше возможностей нанести ответный удар США, чем в 2019 год», — написали CNN. Однако эффективность ударов в сдерживании ядерной программы Тегерана остается под вопросом. Если бомбардировки не привели к полному отказу Ирана от ядерных амбиций, президент США получил серьезную проблему.

Ранее США провели бомбардировку иранских ядерных объектов, о чем заранее уведомили израильские власти. Как сообщает Axios, Вашингтон координировал свои действия с Тель-Авивом перед проведением операции.

Трамп рассматривает возможность применения сверхмощной авиабомбы GBU-57 A/B против иранских объектов. Военные советники рекомендуют этот вариант как решающий шаг для достижения стратегического преимущества, передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп усложнил себе ситуацию атаками на Иран. Американская администрация, вероятно, рассчитывала на ограниченные возможности Ирана для контратаки по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает CNN. «Белый дом, возможно, посчитал, что у Тегерана теперь меньше возможностей нанести ответный удар США, чем в 2019 год», — написали CNN. Однако эффективность ударов в сдерживании ядерной программы Тегерана остается под вопросом. Если бомбардировки не привели к полному отказу Ирана от ядерных амбиций, президент США получил серьезную проблему. Ранее США провели бомбардировку иранских ядерных объектов, о чем заранее уведомили израильские власти. Как сообщает Axios, Вашингтон координировал свои действия с Тель-Авивом перед проведением операции. Трамп рассматривает возможность применения сверхмощной авиабомбы GBU-57 A/B против иранских объектов. Военные советники рекомендуют этот вариант как решающий шаг для достижения стратегического преимущества, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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