Трамп пообещал вновь атаковать Иран, если тот «не остановится»

Соединенные Штаты вновь нанесут удар по Ирану, если тот не прекратит враждебные действия и не согласится на мир. Об этом в ходе публичного выступления заявил президент США Дональд Трамп.
«Они должны немедленно заключить мир. Они должны немедленно остановиться. Иначе их снова ударят. Они должны немедленно заключить мир, иначе их снова ударят», — подчеркнул Трамп. Его слова приводит Reuters.
В своем выступлении политик также подробно рассказал о результатах ударах США, направленных против иранских ядерных объектов. Он отметил, что атака была успешной: все три цели были полностью уничтожены. «Эти невероятные пилоты и гении, которые это сделали, просто потрясающие, и, как вы знаете, все три места полностью разрушены. Мы пошли и добили два других. Фордоу исчез, и два других тоже исчезли», — заявил глава США.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Белом доме атаку по иранским ядерным объектам посчитали «эффективной».
После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху. В Иране удары США подтвердили. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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