Прокуратура выясняет обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке в Москве. Фото

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В многоэтажке в Москве произошел взрыв, есть погибший
В многоэтажке в Москве произошел взрыв, есть погибший Фото:
новость из сюжета
На северо-западе Москвы прогремел взрыв

Тимирязевская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке в Москве. Об этом сообщили в самой прокуратуре. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара в квартире на первом этаже жилого дома на улице Учинской есть погибший и пострадавшие.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире на 1-м этаже жилого дома на ул. Учинская», — говорится в  telegram-канале ведомства. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что взрыв газового баллона во время ремонтных работ в девятиэтажном доме в Дмитровском районе вызвал пожар и разрушения. В результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы, а 20 жильцов были эвакуированы. На место оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий.

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Тимирязевская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке в Москве. Об этом сообщили в самой прокуратуре. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара в квартире на первом этаже жилого дома на улице Учинской есть погибший и пострадавшие. «Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире на 1-м этаже жилого дома на ул. Учинская», — говорится в  telegram-канале ведомства. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры. Ранее стало известно, что взрыв газового баллона во время ремонтных работ в девятиэтажном доме в Дмитровском районе вызвал пожар и разрушения. В результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы, а 20 жильцов были эвакуированы. На место оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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