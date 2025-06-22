Тимирязевская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке в Москве. Об этом сообщили в самой прокуратуре. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара в квартире на первом этаже жилого дома на улице Учинской есть погибший и пострадавшие.
«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире на 1-м этаже жилого дома на ул. Учинская», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Ранее стало известно, что взрыв газового баллона во время ремонтных работ в девятиэтажном доме в Дмитровском районе вызвал пожар и разрушения. В результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы, а 20 жильцов были эвакуированы. На место оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий.
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