22 июня 2025

Международная сеть расширяет в Перми сеть умных кофеен

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная сеть кофеен «Дринкит» расширяет присутствие в Перми. Как стало известно из telegram-канала местного пиарщика Алексея Папулова, второе заведение откроют по адресу Ленина, 72а, а третье — в торговом центре «Айсберг».

«Вторую кофейню „Дринкит“ планируют на Ленина, 72а. Судя по срокам открытия первой в iMall — ждем к Новому году. Пишут, что еще одна точка будет в Айсберге», — написал Папулов в telegram-канале «in vino papulos».

Ранее URA.RU рассказывало, что первая пермская кофейня сети сейчас готовится к запуску в iMall. «Дринкит» позиционирует себя как «умные кофейни» с технологичным подходом к обслуживанию. 

О том, что «Дринкит» заходит в Пермь, URA.RU писало ранее. Основатель компании и владелец сети пиццерий Dodo Федор Овчинников анонсировал запуск работы в начале текущего года. О том, какие еще рестораны и кафе планируют открыть в Перми в ближайшем будущем — узнаете из нашей публикации.

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Международная сеть кофеен «Дринкит» расширяет присутствие в Перми. Как стало известно из telegram-канала местного пиарщика Алексея Папулова, второе заведение откроют по адресу Ленина, 72а, а третье — в торговом центре «Айсберг». «Вторую кофейню „Дринкит“ планируют на Ленина, 72а. Судя по срокам открытия первой в iMall — ждем к Новому году. Пишут, что еще одна точка будет в Айсберге», — написал Папулов в telegram-канале «in vino papulos». Ранее URA.RU рассказывало, что первая пермская кофейня сети сейчас готовится к запуску в iMall. «Дринкит» позиционирует себя как «умные кофейни» с технологичным подходом к обслуживанию.  О том, что «Дринкит» заходит в Пермь, URA.RU писало ранее. Основатель компании и владелец сети пиццерий Dodo Федор Овчинников анонсировал запуск работы в начале текущего года. О том, какие еще рестораны и кафе планируют открыть в Перми в ближайшем будущем — узнаете из нашей публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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