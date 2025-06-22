Международная сеть расширяет в Перми сеть умных кофеен

Международная сеть кофеен «Дринкит» расширяет присутствие в Перми. Как стало известно из telegram-канала местного пиарщика Алексея Папулова, второе заведение откроют по адресу Ленина, 72а, а третье — в торговом центре «Айсберг».
«Вторую кофейню „Дринкит“ планируют на Ленина, 72а. Судя по срокам открытия первой в iMall — ждем к Новому году. Пишут, что еще одна точка будет в Айсберге», — написал Папулов в telegram-канале «in vino papulos».
Ранее URA.RU рассказывало, что первая пермская кофейня сети сейчас готовится к запуску в iMall. «Дринкит» позиционирует себя как «умные кофейни» с технологичным подходом к обслуживанию.
О том, что «Дринкит» заходит в Пермь, URA.RU писало ранее. Основатель компании и владелец сети пиццерий Dodo Федор Овчинников анонсировал запуск работы в начале текущего года. О том, какие еще рестораны и кафе планируют открыть в Перми в ближайшем будущем — узнаете из нашей публикации.
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