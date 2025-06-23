Путин похвалил «Орешник» и пообещал повышать боевые возможности ВС РФ

В России запущено серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он также подчеркнул, что страна будет предпринимать необходимые шаги для усиления собственной безопасности.
«Комплекс „Орешник“ очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, поэтому принято решение о его серийном производстве», — заявил Путин на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Он также отметил, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже в этом году получат современные комплексы «Ярс», а авиация будет усилена модернизированными Ту-160М. По его словам, боевая мощь морской пехоты возрастет за счет преобразования бригад в дивизии. Он также сообщил, что формирование частей Московского и Ленинградского военных округов завершится в 2025 году, и подчеркнул, что Россия продолжит укреплять безопасность и развивать вооруженные силы.
Комплекс «Орешник» относится к новейшим разработкам России в области ракетных вооружений средней дальности и предназначен для повышения обороноспособности Союзного государства. Информация о технических характеристиках комплекса является закрытой.
Впервые Россия применила «Орешник» 22 ноября 2024 года, ударив по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровск. По словам главы государства, испытание новейшей ракетной системы прошло успешно и задачи были выполнены. Путин также рассказал, что эти ракеты атакуют со скоростью 2,5 — 3 километра в секунду. По его словам, разрабатываемые в мире системы противовоздушной и ракетной обороны, включая американские системы в Европе, не способны перехватить «Орешник». Также российский лидер заявил, что РФ будет продолжать испытания новой ракеты. По его словам, у страны достаточно такого вида вооружения.
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