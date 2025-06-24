В одном из жилых комплексов Красногорска Московской области произошел пожар. Жители района отмечают, что незадолго до инцидента в небе был слышен звук, напоминающий пролет беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что украинский дрон попал в жилой дом на улице Народного ополчения.
В результате инцидента пострадали два человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Что известно к этому часу, читайте в материале URA.RU.
Что случилось
В высотке в Красногорске начался пожар. Пламя охватило квартиру на 17 этаже. По сообщениям очевидцев, перед возгоранием они слышали характерный для дрона звук.
Последствия
По данным Baza, из жилого дома, в одной из квартир которого после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата возник пожар, были эвакуированы 100 человек, включая 30 детей. Полностью выгорела одна комната в квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.
По словам главы региона Андрея Воробьева в результате происшествия пострадали два человека, один из них — 34-летний мужчина, получивший осколочные ранения руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе беременности. «Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — сообщил Воробьев.
Сбитые дроны
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные перехватили украинский беспилотник, двигавшийся на Москву. Чуть позже он заявил, что средства противовоздушной обороны сбили еще один вражеский беспилотник над территорией столицы.
Закрытие аэропортов
Введены временные ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево в Москве. Об этом проинформировала Росавиация.
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