Иранская ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве за час до мира, объявленного Трампом

N12: ракета Ирана попала в жилой дом в Беэр-Шеве на юге Израиля
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Иран запустил ракету по Беэр-Шеву, она попала в жилой дом
Иран запустил ракету по Беэр-Шеву, она попала в жилой дом Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Иранская ракета попала в жилой многоэтажный дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал со ссылкой на местные экстренные службы. Причем до этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что стороны практически договорились о мире и до него, по планам, оставался всего час. 

Иран запустил ракету по жилому дому в Беэр-Шеве
Иран запустил ракету по жилому дому в Беэр-Шеве
Фото:

«Ракета попала прямо в дом [в городе Беэр-Шева], последствия удара значительны», — приводит телеканал. По информации канала, удар был нанесен ракетой, выпущенной с территории Ирана. В результате происшествия здание получило серьезные повреждения. Очевидцы в соцсетях начали публиковать кадры с места происшествия. На них зафиксировано огромное задымление, а также повреждения. 

Израиль изначально атаковал Иран 13 июня. Власти заявляли, что намерены уничтожить все ядерные объекты страны. Тегеран не остался без ответа и также начал наносить ракетные удары по противнику. В США осудили действия Тегерана и спустя время также ударили ракетами. Однако затем Трамп заявил. что стороны уже договорились о мире, сначала бои прекращает Иран, а спустя 12 часов — Израиль. Однако затем в Армии обороны Израиля заявили, что Иран вновь начал запускать ракеты по стране.  

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Иранская ракета попала в жилой многоэтажный дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал со ссылкой на местные экстренные службы. Причем до этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что стороны практически договорились о мире и до него, по планам, оставался всего час.  «Ракета попала прямо в дом [в городе Беэр-Шева], последствия удара значительны», — приводит телеканал. По информации канала, удар был нанесен ракетой, выпущенной с территории Ирана. В результате происшествия здание получило серьезные повреждения. Очевидцы в соцсетях начали публиковать кадры с места происшествия. На них зафиксировано огромное задымление, а также повреждения.  Израиль изначально атаковал Иран 13 июня. Власти заявляли, что намерены уничтожить все ядерные объекты страны. Тегеран не остался без ответа и также начал наносить ракетные удары по противнику. В США осудили действия Тегерана и спустя время также ударили ракетами. Однако затем Трамп заявил. что стороны уже договорились о мире, сначала бои прекращает Иран, а спустя 12 часов — Израиль. Однако затем в Армии обороны Израиля заявили, что Иран вновь начал запускать ракеты по стране.  
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