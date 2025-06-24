Иранская ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве за час до мира, объявленного Трампом

Иранская ракета попала в жилой многоэтажный дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал со ссылкой на местные экстренные службы. Причем до этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что стороны практически договорились о мире и до него, по планам, оставался всего час.
«Ракета попала прямо в дом [в городе Беэр-Шева], последствия удара значительны», — приводит телеканал. По информации канала, удар был нанесен ракетой, выпущенной с территории Ирана. В результате происшествия здание получило серьезные повреждения. Очевидцы в соцсетях начали публиковать кадры с места происшествия. На них зафиксировано огромное задымление, а также повреждения.
Израиль изначально атаковал Иран 13 июня. Власти заявляли, что намерены уничтожить все ядерные объекты страны. Тегеран не остался без ответа и также начал наносить ракетные удары по противнику. В США осудили действия Тегерана и спустя время также ударили ракетами. Однако затем Трамп заявил. что стороны уже договорились о мире, сначала бои прекращает Иран, а спустя 12 часов — Израиль. Однако затем в Армии обороны Израиля заявили, что Иран вновь начал запускать ракеты по стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.